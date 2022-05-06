50 bin TL'ye kadar olan kredi ve kredi kartı borçlarınız devlet tarafından karşılanacak! Borcu olan vatandaşlar oh çekti!
Yeni dönemde artan kredi ve kredi kartı talepleri sonrasında borcu olan vatandaşların sayısı da iyice artmış durumda. Söz konusu bankacılık ürünlerinden destek alan ancak nakde sıkışıklıkları sebebi ile borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlara, devlet tarafından çağrı geldi. Halk Bankası borç transferi kredisinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.
06.05.2022 10:11 - Son Güncelleme: 06.05.2022 10:12
Koronavirüs salgını ile başlayan dünya piyasalarında yaşanan ekonomik durgunluk, geride bıraktığımız yılın aralık ayı itibari ile rekor seviyelere yükselen döviz kurları ve altın fiyatları ile birlikte, gündelik hayat akışı içerisinde kendisini iyiden iyiye hissettirdi. Artan ürün fiyatları ve diğer hizmetler, vatandaşların nakde sıkışmalarına sebep olurken bankaların kredi ve kredi kartı ürünlerine yönelik talepleri arttırdı.
Bu noktada devreye giren Halk Bankası, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacı ile borç transferi hizmeti sunacağını açıkladı.