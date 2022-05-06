50 bin TL'ye kadar olan kredi ve kredi kartı borçlarınız devlet tarafından karşılanacak! Borcu olan vatandaşlar oh çekti!

Koronavirüs salgını ile başlayan dünya piyasalarında yaşanan ekonomik durgunluk, geride bıraktığımız yılın aralık ayı itibari ile rekor seviyelere yükselen döviz kurları ve altın fiyatları ile birlikte, gündelik hayat akışı içerisinde kendisini iyiden iyiye hissettirdi. Artan ürün fiyatları ve diğer hizmetler, vatandaşların nakde sıkışmalarına sebep olurken bankaların kredi ve kredi kartı ürünlerine yönelik talepleri arttırdı.