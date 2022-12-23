Memur emekli zammında grafik oluştu işte 2023 OCAK yeni zamlı maaş TABLOSU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyon hesabıyla %70.18 çıktı! SSK, Bağ-kur 4a, 4b, 4c en düşük...

Son ayların en çok merak edilen konularının başında gelen 2023 emekli, memur zammıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Asgari ücret, EYT derken bir yandan da milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş yeni yıl memur ve emekli zammını merak ediliyor. TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ün de açıklıyor. Enflasyon verileri memur ve emekli zammının belirlenmesinde büyük rol oynuyor. İşte yeni hesaplamalarla memur ve emekli 2023 OCAK yeni zamlı maaş TABLOSU!