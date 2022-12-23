Memur emekli zammında grafik oluştu işte 2023 OCAK yeni zamlı maaş TABLOSU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyon hesabıyla %70.18 çıktı! SSK, Bağ-kur 4a, 4b, 4c en düşük...
MEMUR EMEKLİ ZAMMINDA FLAŞ SON DAKİKA GELİŞMELER! TÜİK 3 Ocak'ta 2022 yılının son enflasyon verisini açıklayacak. Memur ve emekli milyonlarca vatandaş 2023 zammını bekliyor. Asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre 2023 yılında net asgari ücret 8500 TL oldu. Gözler bu kez memur ve emekli zammına çevrildi. Gündemde 'En düşük ve en yüksek emekli-memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Kim ne kadar maaş alacak?' vb. bir çok soru yer alıyor. Zamlara ek olarak bir refah payı eklenmesi en çarpıcı detaylar arasında yer aldı. İşte detaylar...
Son ayların en çok merak edilen konularının başında gelen 2023 emekli, memur zammıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Asgari ücret, EYT derken bir yandan da milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş yeni yıl memur ve emekli zammını merak ediliyor. TÜİK enflasyon verilerini her ayın 3'ün de açıklıyor. Enflasyon verileri memur ve emekli zammının belirlenmesinde büyük rol oynuyor. İşte yeni hesaplamalarla memur ve emekli 2023 OCAK yeni zamlı maaş TABLOSU!
REFAH PAYI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!
Memur ve emekli zammı beklenirken bir yandan da refah payı detayı öne çıktı. Hem memurlar hem emekliler için refah payı beklentisi var. Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada"2023 Ocak ayında da kamu görevlilerimize yönelik ilave iyileştirmeler yapılmalı, süreç yetkili konfederasyonun katılımıyla olmalı, kayıpları telafi eden bir sonuç ortaya çıkmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Son veri beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 70.18 arasında bulunuyor.
YILLIK ENFLASYON YÜZDE 65 OLURSA...
İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.