SGK, SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zammı ne kadar oldu? İşte tek tek banka banka zam listesi

SGK, SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zammı ne kadar oldu? İşte tek tek banka banka zam listesi. Bu kış zam ve ikramiyeyle gelirleri artacak olan emeklilere, promosyon fırsatı da büyüdü. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; kampanyalarla ödemeler 1.000 liraya kadar çıktı. Kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da 100-125 lira ödeme yapıyor. Bankalar, 450 liraya varan promosyon tutarını, 1.000 liraya kadar yükseltti. Bazıları da düşük faizli kredi, ücretsiz havale, özel ambulans, indirimli sigorta gibi birçok hizmeti devreye aldı. Ziraat Bankası, emeklilere özel, ATM günlük para çekme limitiyle aynı günde tüm maaşını, ATM'den çekme hakkı veriyor. İşte banka banka promosyon zam listesi.

05.12.2019 12:42 - Son Güncelleme: 05.12.2019 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





