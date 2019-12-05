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SGK, SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zammı ne kadar oldu? İşte tek tek banka banka zam listesi

SGK, SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zammı ne kadar oldu? İşte tek tek banka banka zam listesi. Bu kış zam ve ikramiyeyle gelirleri artacak olan emeklilere, promosyon fırsatı da büyüdü. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; kampanyalarla ödemeler 1.000 liraya kadar çıktı. Kimi bankalar emekli müşteri kazandıranlara da 100-125 lira ödeme yapıyor. Bankalar, 450 liraya varan promosyon tutarını, 1.000 liraya kadar yükseltti. Bazıları da düşük faizli kredi, ücretsiz havale, özel ambulans, indirimli sigorta gibi birçok hizmeti devreye aldı. Ziraat Bankası, emeklilere özel, ATM günlük para çekme limitiyle aynı günde tüm maaşını, ATM'den çekme hakkı veriyor. İşte banka banka promosyon zam listesi.

05.12.2019 12:42 - Son Güncelleme: 05.12.2019 12:42
Tek tek belli oldu! SGK, SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zammı ne kadar oldu? İşte banka banka zam listesi

Bir bir açıklandı! Emekli promosyon ücretleri hangi banka emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? Emekli vatandaşların promosyon konusunda araştırmaları artış gösterirken bankaların ikinci promosyon ödeme tarihi de yaklaşıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor. Özel bankalar halen 900 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor. Emekli vatandaşlar son zamanlarda hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor sorusuna yanıt arıyor.

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Tek tek belli oldu! SGK, SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zammı ne kadar oldu? İşte banka banka zam listesi


Türk Ekonomi Bankası (TEB) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklisi olup emekli maaşını TEB'e taşıyan müşterilerine 1000 TL'ye varan promosyon verecek.

Tek tek belli oldu! SGK, SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zammı ne kadar oldu? İşte banka banka zam listesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TEB emekliler için yeni bir kampanyayı daha hayata geçiriyor. TEB'in emeklilere yönelik kampanyası kapsamında, maaşı 999 TL'ye kadar olan emekliler 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arasında maaş alan emekliler ise 925 TL promosyon avantajından yararlanacak.

Tek tek belli oldu! SGK, SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zammı ne kadar oldu? İşte banka banka zam listesi


Emekli maaşı 2000 TL ve üzeri olan emekliler ise 1000 TL promosyon alabilecek. TEB'in kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerin en az iki adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi ve ayrıntılı bilgi için TEB şubelerine başvurması gerekiyor.

Tek tek belli oldu! SGK, SSK ve Bağkur emeklisi promosyon zammı ne kadar oldu? İşte banka banka zam listesi

EMEKLİLER İÇİN MÜŞTERİ HATTI

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmeti hattı da kuran TEB, emeklilerin bu hattan ve internet bankacılığından yapacakları EFT ve havale işlemlerinden ücret almayacağını açıkladı.

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