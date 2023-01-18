Sözleşmeliye kadroda tüm detaylar! İşte Meclis Komisyonu'ndan geçen tasarının TAM METNİ! Kimler kadroya geçecek?
Son dakika haberi | Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yüz binlerce kişi kadroya geçişle ilgili müjdeleri bekliyor. AK Parti tarafından daha önce yapılan açıklamada, 28 Kasım 2022 tarihi öncesi sözleşmeli olarak işe başlayanların kadroya geçebileceği açıklanmıştı. Sözleşmeliden kadroya geçiş düzenlemesiyle ilgili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen tasarının tam metnini Takvim.com.tr açıklıyor. Kimler kadroya geçebilecek? Sözleşmeliden kadroya geçiş süreci nasıl olacak? İşte detaylar...
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlarda ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi.
Kabul edilen teklife göre, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek.
Memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacak
Sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren 4B kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak 1 yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personeller de sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getiriliyor.
AK PARTİ DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanların, herhangi bir bekleme süresine tabi olmadan, doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçeceklerini, bu kapsamdakilerin, memurluğa geçmelerinin ardından 1 yıl süreyle aynı kadroda çalıştıktan sonra tayin hakkını elde edeceklerini söyledi. 458 bin 615 sözleşmeli personelin; görevde yükselme, unvan değişikliği, memuriyet güvencesi ve tayin imkanı gibi birtakım haklara sahip olacaklarını ve kadroya geçişlerinin tamamen talebe bağlı olacağını dile getiren Elitaş, teklifin gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine alınmasının planlandığını, komisyondan geçtikten sonra aynı hafta içinde yasalaştırmayı planladıklarını açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenleme kapsamında bulunan sözleşmeli personel, kadroya geçiş için yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde başvuru yapacak.
Bu başvuruyu yapanlar, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içerisinde kurumlarına atanacak.
İŞTE MECLİS'TEN GEÇEN TASARININ TAM METNİ
DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 20- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat edenler, geçerliliği devam eden kamu personeli seçme sınavından Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları şartıyla, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanırlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.
Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde Kamu Personel Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir."