Danimarka kapı araladı! 5 bin 376 Euro maaş! İnşaat, marangoz, tesisatçı, elektrikçi, tamirci alımı yapılıyor! Başvuru için...
İnşaat, marangoz, tesisatçı, elektrikçi, tamirci, duvar ustası, muhasebeci asistanı, muhasebeci, muhasebe memuru, kasap, fırıncı, usta fırıncı, şef, peyzaj bahçıvanı, bahçıvan, kilise memuru, çiçek dekoratörü, satış danışmanı, iş ve şirket danışmanı, yerel otorite vaka yöneticisi, emlakçı, çalışma idari sekreteri, tıbbi sekreter, yönetici katibi, ofis asistanı, büro memuru, okul sekreteri, ticaret asistanı ve daha bir çok meslekte işçi aranıyor. Avrupa ülkelerinde çalışmak isteyenlere Danimarka kapı araladı. İşe alınanlar 5 bin 376 Euro maaşla çalışacak. Tüm detaylar haberimizin devamında.
Yurt dışında iş ilanı açan ülkelere Danimarka da eklendi. Danimarka 5 bin 376 euro maaşla çalışacak işçiler arıyor. Avrupa ülkelerinde yaşamak, çalışmak isteyenler 2022 yılı yurt dışı iş ilanlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsviçre 85 bin işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Bu ülke işçilerine en az 4 bin İsviçre Frangı (62 bin TL) veriyor. Danimarka'nın işçi alımlarında ise 100 bin lira maaş veriliyor. Peki hangi mesleklerden alım yapılıyor? Başvuru şartları neler. İşte tüm detaylar...
Her yıl bir çok ülkeden işçi alım duyurusu geliyor. Yurt dışı hayali kuran vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir iş ilanı yayımlandı. Bu kez alımlar Danimarka'ya! Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda İsviçre, Almanya gibi ülkeler şoför, bakıcı ve diğer bir çok meslekte alım yapacağını duyurmuştu. Danimarka da onlarca meslekten işçi alımı yapacak.
İstihdam edilecek işçiler için 5 bin 376 Euro maaş belirleyen Danimarka, işçi arayışı için bu günlerde yoğun mesai harcıyor. Yaklaşık 100 bin TL ye denk gelen maaşlar için adaylar başvuruların nereye ve nasıl yapılacağını merak ediyor.
HANGİ MESLEKLERDE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
Ülkede işçi alımı çok farklı meslek gruplarına yayılmış durumda. İşte alım yapılacak meslekler;
Bölüm başkanı, satış müdürü, genel müdür, biyolog, hukuk görevlisi, kütüphaneci, psikolog
Makine mühendisi, inşaat müdürü, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, tasarımcı, şehir plancısı, arazi müfettişi, çevre teknisyeni