Danimarka kapı araladı! 5 bin 376 Euro maaş! İnşaat, marangoz, tesisatçı, elektrikçi, tamirci alımı yapılıyor! Başvuru için...

Her yıl bir çok ülkeden işçi alım duyurusu geliyor. Yurt dışı hayali kuran vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir iş ilanı yayımlandı. Bu kez alımlar Danimarka'ya! Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda İsviçre, Almanya gibi ülkeler şoför, bakıcı ve diğer bir çok meslekte alım yapacağını duyurmuştu. Danimarka da onlarca meslekten işçi alımı yapacak.