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Haberler Ekonomi Memur, emekli, kamu çalışanları... Zam haberi geldi: Hazine ve Maliye Bakanlığı mahalli idare sözleşmeli personel ücret tavanları belli oldu!

Memur, emekli, kamu çalışanları... Zam haberi geldi: Hazine ve Maliye Bakanlığı mahalli idare sözleşmeli personel ücret tavanları belli oldu!

Memur ve emekliler dahil birçok kamu çalışanının maaşlarındaki artış ve ek zamlarla ilgili beklediği haber geldi. Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı birçok maaş hesaplamasında kullanılan memur maaş katsayılarıyla ilgili genelgeyi yayımladı. Memur ve emeklilerine 2.5 puanlık farkın iki içinde yatırılması bekleniyor. Aile yardım ödeneği 535 liraya çıktı, özel hizmet tazminatı tavanı 1708 liradan 2 bin 236 liraya yükseldi. İşte maaş artışları ve ek zamlar başta olmak üzere milyonlarca memur, emekli ve kamu çalışanını ilgilendiren bakanlık genelgesinin detayları...

24.01.2022 09:04 - Son Güncelleme: 24.01.2022 09:09
Memur, emekli, kamu çalışanları... Zam haberi geldi: Hazine ve Maliye Bakanlığı mahalli idare sözleşmeli personel ücret tavanları belli oldu!

Milyonlarca kişinin beklediği son dakika haberi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı birçok maaş hesaplamasında kullanılan memur maaş katsayılarıyla ilgili genelgeyi yayımladı. Memur ve emeklilerine 2.5 puanlık farkın iki içinde yatırılması bekleniyor. Aile yardım ödeneği 535 liraya çıktı, özel hizmet tazminatı tavanı 1708 liradan 2 bin 236 liraya yükseldi. Sözleşmeli personelin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerinin yenilenme işlemlerinin Şubat ayı sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.

İşte maaş artışları ve ek zamlar başta olmak üzere milyonlarca memur, emekli ve kamu çalışanını ilgilendiren bakanlık genelgesinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memur, emekli, kamu çalışanları... Zam haberi geldi: Hazine ve Maliye Bakanlığı mahalli idare sözleşmeli personel ücret tavanları belli oldu!

KATSAYI YÜZDE 30.95 OLDU
Memur ve emekliye ek zammı içeren yasal düzenlemeyle birlikte aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5'ten yüzde 7.5'e yükseltildi.

Bu oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı ödemesinde de dikkate alınması sağlanacak.

Memur, emekli, kamu çalışanları... Zam haberi geldi: Hazine ve Maliye Bakanlığı mahalli idare sözleşmeli personel ücret tavanları belli oldu!

Böylece; 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dâhil 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 27.9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30.95'e çıkarıldı. Maliye genelgesiyle, maaş, taban ve yan ödeme katsayısı da yüzde 30.95 artırıldı.

Memur, emekli, kamu çalışanları... Zam haberi geldi: Hazine ve Maliye Bakanlığı mahalli idare sözleşmeli personel ücret tavanları belli oldu!

SOSYAL YARDIMLAR DA ARTTI
Memurlara ek protokolle verilen yüzde 2.5 ek zamla güncellenen genelge memur, emekli, sosyal yardım alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.

Memur, emekli, kamu çalışanları... Zam haberi geldi: Hazine ve Maliye Bakanlığı mahalli idare sözleşmeli personel ücret tavanları belli oldu!

Genelgeyle memurların alacakları sosyal yardımlar da belirleniyor. Maliye tarafından ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dâhil aylık tutarı 10 bin 437 lira olarak belirlendi.

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