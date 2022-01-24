Memur, emekli, kamu çalışanları... Zam haberi geldi: Hazine ve Maliye Bakanlığı mahalli idare sözleşmeli personel ücret tavanları belli oldu!
Memur ve emekliler dahil birçok kamu çalışanının maaşlarındaki artış ve ek zamlarla ilgili beklediği haber geldi. Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı birçok maaş hesaplamasında kullanılan memur maaş katsayılarıyla ilgili genelgeyi yayımladı. Memur ve emeklilerine 2.5 puanlık farkın iki içinde yatırılması bekleniyor. Aile yardım ödeneği 535 liraya çıktı, özel hizmet tazminatı tavanı 1708 liradan 2 bin 236 liraya yükseldi. İşte maaş artışları ve ek zamlar başta olmak üzere milyonlarca memur, emekli ve kamu çalışanını ilgilendiren bakanlık genelgesinin detayları...
Milyonlarca kişinin beklediği son dakika haberi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı birçok maaş hesaplamasında kullanılan memur maaş katsayılarıyla ilgili genelgeyi yayımladı. Memur ve emeklilerine 2.5 puanlık farkın iki içinde yatırılması bekleniyor. Aile yardım ödeneği 535 liraya çıktı, özel hizmet tazminatı tavanı 1708 liradan 2 bin 236 liraya yükseldi. Sözleşmeli personelin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerinin yenilenme işlemlerinin Şubat ayı sonuna kadar tamamlanacağı belirtildi.
İşte maaş artışları ve ek zamlar başta olmak üzere milyonlarca memur, emekli ve kamu çalışanını ilgilendiren bakanlık genelgesinin detayları...
Böylece; 2021 yılı ikinci yarısından kaynaklı enflasyon farkı dâhil 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere yüzde 27.9 oranında yapılması gereken zam, yüzde 30.95'e çıkarıldı. Maliye genelgesiyle, maaş, taban ve yan ödeme katsayısı da yüzde 30.95 artırıldı.