Ayçiçek yağı, peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped fiyatları… Fiyatlar aşağı çekilecek! Vatandaşa müjdeli haber!

Dolar piyasasındaki değişimler market fiyatlarını da yakından etkiliyor. Son zamanlarda temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının yükselmesi ve vatandaşları ekonomik zorluğa sokması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar sonucunda vatandaşa müjdeli haber gelecek ve fiyatlar aşağıya çekileceği için rahat bir nefes alacaklar. Ayçiçek yağı, peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi lüks olmayan temel ihtiyaçların fiyatları da bu yeni düzenleme ile birlikte daha uygun fiyata çekilecek. İşte son gelişmeler!