Ayçiçek yağı, peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped fiyatları… Fiyatlar aşağı çekilecek! Vatandaşa müjdeli haber!
Market fiyatlarının artmasından ötürü esas gereksinimlerini almakta zorlanan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma başlattı ve KDV indirimi gündeme geldi. Ayçiçek yağı, peynir, süt, et, bebek maması, tertemiz ped gibi ürünlerde KDV indirimi ile eş güdümlü güzel düşüşler söz hususu olacak. Konuyla alakalı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi mi? İşte market fiyatlarında KDV indirimine dair son durum!
25.01.2022 09:33
- Son Güncelleme: 25.01.2022 09:33
Dolar piyasasındaki değişimler market fiyatlarını da yakından etkiliyor. Son zamanlarda temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının yükselmesi ve vatandaşları ekonomik zorluğa sokması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışma başlatıldı. Bu çalışmalar sonucunda vatandaşa müjdeli haber gelecek ve fiyatlar aşağıya çekileceği için rahat bir nefes alacaklar. Ayçiçek yağı, peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi lüks olmayan temel ihtiyaçların fiyatları da bu yeni düzenleme ile birlikte daha uygun fiyata çekilecek. İşte son gelişmeler!