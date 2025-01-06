Memur alımı ilanları ardı ardına geldi: 50-60 KPSS puanı yetiyor! İşte kadrolar

İçinde bulunduğumuz dönemde, belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşları pek çok personel alım ilanı yayımlamaktadır. Bunlar arasında üniversiteler ve karayolları gibi büyük kurumlardan gelen ilanlar dikkat çekiyor.
Düşük KPSS puanı ile başvuru yapılabilen bu ilanlar, başvurular için fırsat yaratıyor. Aşağıda, 2025 yılı itibarıyla yayınlanan bazı önemli ilanlar yer almaktadır:
Başvuru şartları ve KPSS puanı gibi önemli faktörler, adayların bu fırsatları değerlendirmesi için önemli rol oynamaktadır. Bu ilanlar, kamu kurumlarında iş arayan vatandaşlar için ciddi bir fırsat sunmaktadır.
Kaynak ve ilanlara başvuru için tıklayınız
Derleme: takvim.com.tr