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Memur alımı ilanları ardı ardına geldi: 50-60 KPSS puanı yetiyor! İşte kadrolar

Memur alımı ilanları, Türkiye'deki pek çok vatandaş için büyük bir ilgi konusu olmaktadır. Kamu kurumlarında çalışma hayali kuranlar, genellikle KPSS puanı ve belirli diğer şartlarla başvuru yaparak bu fırsatlardan yararlanmaya çalışıyorlar. Bu alımlar, özellikle düşük KPSS puanlarıyla başvuru yapılabilecek ilanlar, birçok kişi tarafından dikkatle takip edilmektedir.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 10:38 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 10:38
Memur alımı ilanları ardı ardına geldi: 50-60 KPSS puanı yetiyor! İşte kadrolar

İçinde bulunduğumuz dönemde, belediyeler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşları pek çok personel alım ilanı yayımlamaktadır. Bunlar arasında üniversiteler ve karayolları gibi büyük kurumlardan gelen ilanlar dikkat çekiyor.

Memur alımı ilanları ardı ardına geldi: 50-60 KPSS puanı yetiyor! İşte kadrolar

Düşük KPSS puanı ile başvuru yapılabilen bu ilanlar, başvurular için fırsat yaratıyor. Aşağıda, 2025 yılı itibarıyla yayınlanan bazı önemli ilanlar yer almaktadır:

Memur alımı ilanları ardı ardına geldi: 50-60 KPSS puanı yetiyor! İşte kadrolar

1. Eskişehir Teknik Üniversitesi

  • Açıklama: 26 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
  • Başvuru Tarihleri: 6 Ocak - 20 Ocak
  • Not: Üniversite, çeşitli bölümler için personel alımı yapmaktadır. Başvuru için KPSS puan şartı ve diğer belirli şartlar geçerlidir.

Memur alımı ilanları ardı ardına geldi: 50-60 KPSS puanı yetiyor! İşte kadrolar

2. Atatürk Üniversitesi

  • Açıklama: Düzeltilmiş ilan yayımlandı.
  • Başvuru Tarihleri: 6 Ocak - 20 Ocak
  • Not: Atatürk Üniversitesi, bazı pozisyonlar için personel alımına devam etmektedir. Detaylar üniversitenin ilanlarında belirtilmiştir.

Memur alımı ilanları ardı ardına geldi: 50-60 KPSS puanı yetiyor! İşte kadrolar

3. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

  • Açıklama: 50 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
  • Başvuru Tarihleri: 6 Ocak - 20 Ocak
  • Not: Çeşitli fakültelere bağlı birimler için personel alımı yapılacaktır.

Memur alımı ilanları ardı ardına geldi: 50-60 KPSS puanı yetiyor! İşte kadrolar

4. Karayolları Genel Müdürlüğü

  • Açıklama: 41 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
  • Başvuru Tarihleri: 6 Ocak - 20 Ocak
  • Not: Alım, özellikle teknik ve idari pozisyonlar için yapılmaktadır.

Memur alımı ilanları ardı ardına geldi: 50-60 KPSS puanı yetiyor! İşte kadrolar

5. İzmir Bakırçay Üniversitesi

  • Açıklama: Düzeltme ilanı yayımlandı.
  • Başvuru Tarihleri: 4 Ocak - 14 Ocak
  • Not: Üniversite, belirli pozisyonlar için yeniden ilan açmıştır.

Memur alımı ilanları ardı ardına geldi: 50-60 KPSS puanı yetiyor! İşte kadrolar

6. Türk Patent ve Marka Kurumu

  • Açıklama: 3 personel alımı yapılacak.
  • Başvuru Tarihleri: 6 Ocak - 24 Ocak
  • Not: İlgili alım ilanında, başvuru için gereken detaylı şartlar açıklanmıştır.

Memur alımı ilanları ardı ardına geldi: 50-60 KPSS puanı yetiyor! İşte kadrolar

7. Kayseri Üniversitesi

  • Açıklama: Düzeltme ilanı yayımlandı.
  • Başvuru Tarihleri: 3 Ocak - 14 Ocak
  • Not: Bu ilanla birlikte çeşitli pozisyonlar için yeniden alım yapılmaktadır.

Memur alımı ilanları ardı ardına geldi: 50-60 KPSS puanı yetiyor! İşte kadrolar

8. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

  • Açıklama: 5 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
  • Başvuru Tarihleri: 3 Ocak - 17 Ocak
  • Not: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, akademik ve idari kadrolar için alım yapmaktadır.

9. Strateji ve Bütçe Başkanlığı

  • Açıklama: 10 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
  • Başvuru Tarihleri: 2 Ocak - 16 Ocak
  • Not: Başvurular için belirtilen şartlar ve KPSS puanı gereksinimleri bulunmaktadır.

Memur alımı ilanları ardı ardına geldi: 50-60 KPSS puanı yetiyor! İşte kadrolar

Başvuru şartları ve KPSS puanı gibi önemli faktörler, adayların bu fırsatları değerlendirmesi için önemli rol oynamaktadır. Bu ilanlar, kamu kurumlarında iş arayan vatandaşlar için ciddi bir fırsat sunmaktadır.

Kaynak ve ilanlara başvuru için tıklayınız

Derleme: takvim.com.tr