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Halkbank'tan 750 bin TL faizsiz kredi! Ziraat Bankası'ndan ise yüzde 50 faiz indirimi

Son dönemde faiz oranlarının hızla artışı, kredi almak isteyen girişimcilerin banka faizlerini dikkatle takip etmesine neden oldu. Ancak, Halkbank'tan gelen bir açıklama, girişimcileri sevindirecek nitelikte. Kadın girişimciler için faizsiz kredi fırsatı sunuluyor. Peki, bu kredi kimler için geçerli ve hangi şartlarla alınabilir? İşte tüm detaylar:

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 11:08 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 11:08
Halkbank’tan 750 bin TL faizsiz kredi! Ziraat Bankası’ndan ise yüzde 50 faiz indirimi

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli Esnaf Kredisi

Kredi Özellikleri:

  • KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan ve KOSGEB tarafından onaylanan projeleri Halkbank'a sunan 35 yaşını doldurmamış girişimciler için azami 300.000 TL kredi imkanı sunuluyor.
Halkbank’tan 750 bin TL faizsiz kredi! Ziraat Bankası’ndan ise yüzde 50 faiz indirimi
  • Ustalık belgesine sahip ve son 1 yıl içinde işletme kuran girişimciler için ise 750.000 TL'ye kadar kredi sağlanabiliyor.
Halkbank’tan 750 bin TL faizsiz kredi! Ziraat Bankası’ndan ise yüzde 50 faiz indirimi
  • Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerde faaliyet gösteren girişimciler de 750.000 TL'ye kadar faizsiz krediden yararlanabilir.
Halkbank’tan 750 bin TL faizsiz kredi! Ziraat Bankası’ndan ise yüzde 50 faiz indirimi

Ziraat Bankası'ndan Mikro ve Küçük İşletmelere Faizli Kredi Fırsatı: Tarım ve Gıda Sektörüne Yatırım

Ziraat Bankası, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler için önemli bir kredi desteği sunuyor. Bu kredi, özellikle bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi sonrasında elde edilen işlenmemiş tarımsal ürünlerin işlenmesi amacıyla kullanılan işletmelere yönelik. İşte, Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu bu kredi fırsatının tüm detayları:

Halkbank’tan 750 bin TL faizsiz kredi! Ziraat Bankası’ndan ise yüzde 50 faiz indirimi

Ziraat Bankası'nın Tarım Sektörüne Yönelik Kredi İmkanları

Ziraat Bankası'nın sağladığı bu kredi, 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda mikro veya küçük işletmelerin yararlanabileceği bir fırsattır. Bu kredi, aşağıdaki faaliyet alanlarında bulunan işletmeler için uygun görülmüştür:

Halkbank’tan 750 bin TL faizsiz kredi! Ziraat Bankası’ndan ise yüzde 50 faiz indirimi
  • Süt işleme ve süt ürünleri üretimi
  • Meyve ve sebze kurutma/dondurma ve kurutulan/dondurulan ürünlerin ambalajlanması
  • Meyve suyu ve konsantresi üretimi
  • Salça, turşu, konserve, reçel, marmelat, pekmez üretimi
Halkbank’tan 750 bin TL faizsiz kredi! Ziraat Bankası’ndan ise yüzde 50 faiz indirimi
  • Zeytin işleme ve paketleme, zeytinyağı üretimi
  • Su ürünleri paketleme, balık tütsüleme, kurutma
  • Tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve paketlenmesi
  • Organik tarım ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi
Halkbank’tan 750 bin TL faizsiz kredi! Ziraat Bankası’ndan ise yüzde 50 faiz indirimi

Kimler Başvurabilir?

Bu kredi, yukarıdaki alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin faydalanabileceği bir destek sunuyor. Mikro ve küçük işletme sınıfına giren, üretim kapasitesini artırmak ve işlerini geliştirmek isteyen girişimciler bu krediden yararlanabilir.

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygun ise ve ilgili yıl içinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Bu fırsat, özellikle işletmelerin daha verimli hale gelmesini ve sektöre katkı sağlamasını hedefliyor.

Halkbank’tan 750 bin TL faizsiz kredi! Ziraat Bankası’ndan ise yüzde 50 faiz indirimi

Kaynak: Halkbank, Ziraat Bankası ve KOSGEB

Derleme: takvim.com.tr