Halkbank’tan 750 bin TL faizsiz kredi! Ziraat Bankası’ndan ise yüzde 50 faiz indirimi

Kimler Başvurabilir?

Bu kredi, yukarıdaki alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin faydalanabileceği bir destek sunuyor. Mikro ve küçük işletme sınıfına giren, üretim kapasitesini artırmak ve işlerini geliştirmek isteyen girişimciler bu krediden yararlanabilir.

Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygun ise ve ilgili yıl içinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Bu fırsat, özellikle işletmelerin daha verimli hale gelmesini ve sektöre katkı sağlamasını hedefliyor.