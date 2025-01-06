Halkbank’tan 750 bin TL faizsiz kredi! Ziraat Bankası’ndan ise yüzde 50 faiz indirimi

Kredi Özellikleri:
Ziraat Bankası, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler için önemli bir kredi desteği sunuyor. Bu kredi, özellikle bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi sonrasında elde edilen işlenmemiş tarımsal ürünlerin işlenmesi amacıyla kullanılan işletmelere yönelik. İşte, Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu bu kredi fırsatının tüm detayları:
Ziraat Bankası'nın sağladığı bu kredi, 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda mikro veya küçük işletmelerin yararlanabileceği bir fırsattır. Bu kredi, aşağıdaki faaliyet alanlarında bulunan işletmeler için uygun görülmüştür:
Bu kredi, yukarıdaki alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin faydalanabileceği bir destek sunuyor. Mikro ve küçük işletme sınıfına giren, üretim kapasitesini artırmak ve işlerini geliştirmek isteyen girişimciler bu krediden yararlanabilir.
Koşullarınız ile üretim yaptığınız konu uygun ise ve ilgili yıl içinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen kriterleri sağlıyorsanız, sübvansiyonlu kredi uygulamaları kapsamında düşük faizli kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Bu fırsat, özellikle işletmelerin daha verimli hale gelmesini ve sektöre katkı sağlamasını hedefliyor.
Kaynak: Halkbank, Ziraat Bankası ve KOSGEB
Derleme: takvim.com.tr