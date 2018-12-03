Memur 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Yeni enflasyon rakamına göre memur zammı enflasyon farkı ne kadar?

2018 yılının son ayına girdiğimiz şu günlerde yeni yılda maaşlara gelecek zam oranı merak ediliyor. Kamu çalışanları toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon zammı da alırken, bu iki rakamın toplamının ne olacağı ile ilgili araştırmalarda bulunuyor. İşte TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları ile ilgili son durum...