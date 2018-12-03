Memur 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Yeni enflasyon rakamına göre memur zammı enflasyon farkı ne kadar?
Milyonlarca memur gözünü Ocak ayında yapılacak memur zammına çevirdi. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen memur zammının Ocak ayında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Bugün TÜİK tarafından açıklanan 2018 Kasım ayı enflasyon oranı memurları heyecanlandırdı. Geçtiğimiz Temmuz ayında enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8,67 oranında zam alan memurların Ocak ayında da enflasyon farkı almasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki ama yeni enflasyon rakamlarına göre memurların 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Memur ne kadar enflasyon farkı alacak? 2019 Ocak memur zam oranı ne kadar olacak? İşte milyonlarca memurun merakla beklediği yılbaşı zammı ile ilgili detaylar...
3 Aralık 2018 Pazartesi, 11:08:33 Güncelleme: 11:42:12
2018 yılının son ayına girdiğimiz şu günlerde yeni yılda maaşlara gelecek zam oranı merak ediliyor. Kamu çalışanları toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon zammı da alırken, bu iki rakamın toplamının ne olacağı ile ilgili araştırmalarda bulunuyor. İşte TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları ile ilgili son durum...
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