Memur 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Yeni enflasyon rakamına göre memur zammı enflasyon farkı ne kadar?

Milyonlarca memur gözünü Ocak ayında yapılacak memur zammına çevirdi. Enflasyon rakamlarına göre belirlenen memur zammının Ocak ayında ne kadar olacağı merak konusu oldu. Bugün TÜİK tarafından açıklanan 2018 Kasım ayı enflasyon oranı memurları heyecanlandırdı. Geçtiğimiz Temmuz ayında enflasyon farkı ile birlikte yüzde 8,67 oranında zam alan memurların Ocak ayında da enflasyon farkı almasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki ama yeni enflasyon rakamlarına göre memurların 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Memur ne kadar enflasyon farkı alacak? 2019 Ocak memur zam oranı ne kadar olacak? İşte milyonlarca memurun merakla beklediği yılbaşı zammı ile ilgili detaylar...

3 Aralık 2018 Pazartesi, 11:08:33 Güncelleme: 11:42:12
Memur 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni enflasyon rakamına göre memur zam oranı

2018 yılının son ayına girdiğimiz şu günlerde yeni yılda maaşlara gelecek zam oranı merak ediliyor. Kamu çalışanları toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon zammı da alırken, bu iki rakamın toplamının ne olacağı ile ilgili araştırmalarda bulunuyor. İşte TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon rakamları sonrası memur maaşları ile ilgili son durum...

Memur 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni enflasyon rakamına göre memur zam oranı

Memurlar maaşlarına son zammı geçtiğimiz temmuz ayında almışlardı. Toplu sözleşmede öngörülen yüzde 3.5'lik zamma ek olarak 2018'in ilk altı ayında oluşan 9.17'lik enflasyon farkı da eklenince zam oranı 8.67 oldu.

Memur 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni enflasyon rakamına göre memur zam oranı

Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre ise memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan temmuz zammı yüzde 8.65 olarak gerçekleştirildi.

Memur 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni enflasyon rakamına göre memur zam oranı

2019 yılının Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak olan zam ise bu yılın son 6 aylık enflasyon verileri neticesinde belli olacak. Peki, yeni yılda 3 milyon aktif memur ve 1.4 milyon memur emeklisinin maaşları ne kadar zamlanacak?

Memur 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? İşte yeni enflasyon rakamına göre memur zam oranı

2019 OCAK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memurlar maaşlarına yılda iki kez olmak üzere toplu sözleşmeye ek enflasyon farkı ile zam alıyorlar. Geçtiğimiz temmuz ayında 8.65 oranında zamlanan memur maaşları için yeni yıl zammı oranları TÜİK tarafından açıklanacak yıl sonu verilerine göre belli olacak.

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