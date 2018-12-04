Emekliye yüzde 10 memura yüzde 11 zam | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

12.3 milyon emeklinin ve memurların Ocak zammına 1 adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 çıktı. Memur ve memur emeklilerine de yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu, Ocak zammı yüzde 11.14'e ulaştı. Peki, bu oranlara göre en düşüm emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

4 Aralık 2018 Salı, 03:46:34 Güncelleme: 07:51:32
Emekliye yüzde 10 memura yüzde 11 zam | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin ve memurların Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar fark yansıtılacağını gösterecek.

Emekliye yüzde 10 memura yüzde 11 zam | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, dün Kasım ayı enflasyon verisini açıkladı. Kasım'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1.44 geriledi.

Emekliye yüzde 10 memura yüzde 11 zam | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz-Kasım enflasyonu böylece yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 oldu.

Emekliye yüzde 10 memura yüzde 11 zam | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kesin oran için sadece 1 veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre, şu ana kadar oluşan zam oranı azalabilecek ya da artabilecek.

Emekliye yüzde 10 memura yüzde 11 zam | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

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Memurlara ve memur emeklilerine de Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark verilecek.

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