Emekliye yüzde 10 memura yüzde 11 zam | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
12.3 milyon emeklinin ve memurların Ocak zammına 1 adım kaldı. 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 çıktı. Memur ve memur emeklilerine de yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu, Ocak zammı yüzde 11.14'e ulaştı. Peki, bu oranlara göre en düşüm emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
4 Aralık 2018 Salı, 03:46:34 Güncelleme: 07:51:32
Emeklilerin ve memurların Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerine de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar fark yansıtılacağını gösterecek.
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