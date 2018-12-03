Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette farklı hesap
Türkiye'de asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon kişi bulunuyor. İşçi, işveren ve devlet temsilcileri arasında perşembe günü başlayacak olan asgari ücret pazarlığı bu yüzden çalışanlar için büyük önem arz ediyor. Asgari geçim indirimi de asgari ücrete göre netlik kazanıyor. Asgari geçim indirimi de sigortalı çalışan herkesi etkiliyor. Asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağı Aralık ayının son haftası belli olacak. Çalışanlar ise gelecek müjdeli haberi beklerken asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne kadar? 2019 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? gibi sorularına yanıt arıyor. İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere perşembe günü ilk toplantısını yapacak. Komisyon ikinci toplantıyı TÜRK-İŞ'te, üçüncü toplantıyı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yaptıktan sonra dördüncü toplantıda yeni asgari ücreti açıklayacak. Türkiye'de 6.7 milyon kişi asgari ücret düzeyinde maaşla çalışıyor. Asgari ücrette yapılacak artış oranı, 6.7 milyon kişiyi ve ailesini doğrudan ilgilendiriyor.
Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2018 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 20.8, 2019 enflasyon hedefi yüzde 15.9 olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini 23.5, 2019 enflasyon tahmini ise 15.2 oranında. Son yıllarda genellikle bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde artış yapıldı.