Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette farklı hesap

Türkiye'de asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon kişi bulunuyor. İşçi, işveren ve devlet temsilcileri arasında perşembe günü başlayacak olan asgari ücret pazarlığı bu yüzden çalışanlar için büyük önem arz ediyor. Asgari geçim indirimi de asgari ücrete göre netlik kazanıyor. Asgari geçim indirimi de sigortalı çalışan herkesi etkiliyor. Asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağı Aralık ayının son haftası belli olacak. Çalışanlar ise gelecek müjdeli haberi beklerken asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne kadar? 2019 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? gibi sorularına yanıt arıyor. İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...

3 Aralık 2018 Pazartesi, 08:34:43 Güncelleme: 09:12:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





