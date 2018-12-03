Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette farklı hesap

Türkiye'de asgari ücretle çalışan yaklaşık 7 milyon kişi bulunuyor. İşçi, işveren ve devlet temsilcileri arasında perşembe günü başlayacak olan asgari ücret pazarlığı bu yüzden çalışanlar için büyük önem arz ediyor. Asgari geçim indirimi de asgari ücrete göre netlik kazanıyor. Asgari geçim indirimi de sigortalı çalışan herkesi etkiliyor. Asgari ücretin 2019 yılında ne kadar olacağı Aralık ayının son haftası belli olacak. Çalışanlar ise gelecek müjdeli haberi beklerken asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı ne kadar? 2019 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? gibi sorularına yanıt arıyor. İşte asgari ücret ile ilgili son gelişmeler...

3 Aralık 2018 Pazartesi, 08:34:43 Güncelleme: 09:12:14
Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette farklı hesap

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere perşembe günü ilk toplantısını yapacak. Komisyon ikinci toplantıyı TÜRK-İŞ'te, üçüncü toplantıyı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) yaptıktan sonra dördüncü toplantıda yeni asgari ücreti açıklayacak. Türkiye'de 6.7 milyon kişi asgari ücret düzeyinde maaşla çalışıyor. Asgari ücrette yapılacak artış oranı, 6.7 milyon kişiyi ve ailesini doğrudan ilgilendiriyor.

Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette farklı hesap

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2018 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 20.8, 2019 enflasyon hedefi yüzde 15.9 olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini 23.5, 2019 enflasyon tahmini ise 15.2 oranında. Son yıllarda genellikle bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde artış yapıldı.

Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette farklı hesap

Habertürk'ün haberine göre net asgari ücret, YEP'teki yüzde 15.9'luk 2019 enflasyon hedefi dikkate alınırsa bin 858 TL; yüzde 20.8'lik 2018 enflasyon tahmini dikkate alınırsa bin 936 lira; Merkez Bankası'nın 2018 yılı için yüzde 23.5'lik tahmini dikkate alındığında ise bin 980 liraya çıkacak.

Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette farklı hesap

İNŞAAT VE TEKSTİL SEKTÖRÜ ASGARİ ÜCRET AĞIRLIKLI
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) verilerine göre, ev içinde çalışanların yaklaşık tamamı asgari ücretle çalışıyor. Ancak ev içinde çalışanların sayısı 15 bin dolayında.

Asgari ücret 2019 Ocak zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette farklı hesap

Yaklaşık 1.5 milyon işçinin çalıştığı inşaat sektöründe SGK'ya bildirilen ortalama kazanç asgari ücretin sadece yüzde 20-27 üzerinde. Bu da sektörde ağırlıklı olarak asgari ücretin uygulandığını gösteriyor.

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