Kara kara düşünenler rahat bir nefes alacak! 3 banka peş peşe duyurdu! En makul teklif geldi, oran 1.61'e kadar düştü!
Denizbank, N Kolay ve Fibabanka'dan anında ihtiyaç kredisi desteği geldi. Ayrıca faizsiz kredi desteklerinden de yararlanarak sayısız nakit ihtiyacınıza yönelik avantajlı fırsatlardan yararlanabilirsiniz. 100 bin TL'ye kadar anında kredi seçeneklerinden yararlanarak vatandaşların artan ihtiyaçlarına karşın finansman desteği alması sağlanmaktadır. Düşük faiz oranları, hızlı işlem olanakları ve uygun geri ödeme fırsatlarıyla en hızlı ihtiyaç kredilerine karşı vatandaşların ilgisi ise bir hayli artmış durumda. Bankaların en uygun ihtiyaç kredisi fırsatlarından hemen yararlanmaya başlayabilirsiniz.
Fibabanka Anında İhtiyaç Kredisi
Fibabanka avantajlı ihtiyaç kredisi fırsatları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Vatandaşların son dönemde artan birçok ihtiyacı için mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten giyime kadar birçok alanda faizsiz ve masrafsız alışveriş kredileri de vermeye devam ediyor. Öte yandan düşük faiz oranları ile daha yüksek miktarda ihtiyaçları için nakit kredi desteğinden yararlanmak isteyenler ise %1,61'den başlayan faiz oranları ile kredi kullanabilecekler. Hızlı başvuru kanalları üzerinden kolayca kredi taleplerini iletecek vatandaşlar, anında ihtiyaç kredisi fırsatlarından yararlanmaya başlayacak.
Fibabanka mobil, internet veya telefon bankacılığı üzerinden ya da doğrudan banka şubeleri aracılığıyla vatandaşların tüm nakit ihtiyaçları için hızlı finansman çözümleri bulması sağlanıyor.
N Kolay İhtiyaç Kredisi Kampanyaları
Aktif Bank'ın avantajlı dijital bankacılık hizmetlerini sunan N Kolay, 1.000 TL'ye kadar anında 30 gün %0 faizle kullanılmak üzere nakit kredi desteği sağlarken, 40.000 TL'ye kadar daha yüksek miktarda ihtiyaç kredisi talepleri için %1,59'dan başlayan faiz oranları ile avantajlı kredi seçenekleri sunulmaktadır.
Vatandaşların sayısız ihtiyacını karşılaması için en makul oranlar ile sunulan N Kolay İhtiyaç Kredisi, dijital başvuru kanalları üzerinden talep edilerek, uygun geri ödeme seçenekleriyle kullanılmaktadır.