6.2 milyon yaşa takılana emekli maaşı müjdesi işte böyle gelecek! 2022 yılı EYT'liler için çok önemli! Masada görüşülecek çözümler netleşiyor!

2021 yılının sonlarında tekrar gündeme gelen emeklilikte yaşa takılanlar konusu yeni yıla girmemizle birlikte gündemdeki sıcaklığını koruyor. Bu kapsamda özellikle son dakika bilgileri geliyor ve önemli açıklamalar yapılıyor. EYT için bilindiği üzere Almanya ve Finlandiya başta olmak üzere 5 formül üzerinde duruluyor. Öte yandan diğer formüller için de hesaplamalar sık sık yapılıyor. Yaşa takılan yaklaşık 6.2 milyon vatandaş ise çalışma için hangi formüllerin görüşüldüğünü merak ederek hesaplamaları kapsamlı bir şekilde gün gün, saat saat inceliyor. Bu doğrultuda EYT hakkında tüm bilgileri sizler için derledik.