ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM MESAİSİ! İkinci toplantı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi formüller var?

Ardından gözler bu kez daha ikinci toplantıya çevrildi.

Bu kapsamda toplantı için 19 Haziran işaret edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile yarın saat 10.00'da asgari ücret için bir araya geleceği belirtildi.