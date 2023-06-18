ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM MESAİSİ! İkinci toplantı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi formüller var?
85 milyonunun takip ettiği asgari ücrete zam görüşmelerinde ikinci toplantı yarın yapılacak. Planlanan görüşmelerde belirlenecek ücret, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Peki enflasyon verilerine göre en az ne kadar artış yapılır? Üzerinde durulan ağırlıklı formül hangisi? İşte detaylar...
Asgari ücrette ara zam dönemi geldi.
Milyonlar gözlerini asgari ücret zammına çevirdi. 2023 yılı ilk 6 ayında geçerli olan net asgari ücret, 8 bin 500 TL olarak belirlenmişti.
Şimdi ise temmuz ayında yapılacak olan zammın oranı merak ediliyor. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başladı.
İLK TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMADI
Komisyon, 13 Haziran'da ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında ilk toplantıdan sonuç ise çıkmadı.
Ardından gözler bu kez daha ikinci toplantıya çevrildi.
Bu kapsamda toplantı için 19 Haziran işaret edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile yarın saat 10.00'da asgari ücret için bir araya geleceği belirtildi.