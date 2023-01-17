4A-4B Emekliye 8.112 TL, Memura 13.142 TL! 5.550, 5.600, 5.700, 6.000 TL aylığı olana çifte fark...

Bu ay zamları refah payı düzenlemesiyle artışa geçen emekliler yeni ödemelerini 17 Ocak'ta almaya başlıyor. İlk ödeme 4A SSK'lılara yapılacak. Emekliler %30 zamlı aylık ve ek ödemesini hesabında görecek. Bu kapsamda kimi emeklinin zammı %57'yi aşacak. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da zammın hangi paraya ekleneceği konusu. Peki, emekli maaşları kaç TL oldu? Kim, ne kadar alacak? İşte son hesaplamalar!