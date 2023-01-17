4A-4B Emekliye 8.112 TL, Memura 13.142 TL! 5.550, 5.600, 5.700, 6.000 TL aylığı olana çifte fark...
Ocak ayıyla birlikte emekli memur maaşlarında büyük artış yaşandı. Milyonlarca emeklinin maaş ödemeleri bu haftadan itibaren başlıyor. Maaşlarının yüzde 4'ü, 5'i kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarında görebilecek. İşte kalem kalem en yeni maaş hesabı haberimizde.
17.01.2023 09:36 - Son Güncelleme: 17.01.2023 09:37
Bu ay zamları refah payı düzenlemesiyle artışa geçen emekliler yeni ödemelerini 17 Ocak'ta almaya başlıyor. İlk ödeme 4A SSK'lılara yapılacak. Emekliler %30 zamlı aylık ve ek ödemesini hesabında görecek. Bu kapsamda kimi emeklinin zammı %57'yi aşacak. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta da zammın hangi paraya ekleneceği konusu. Peki, emekli maaşları kaç TL oldu? Kim, ne kadar alacak? İşte son hesaplamalar!