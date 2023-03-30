TOGG T10X kura sonucu sipariş numarası sorgula: ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ toplu!
Yerli otomobil TOGG için kura çekimi günü geldi, çattı. Bu kapsamda kura sonuçları ve teslimat tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki 2023 TOGG teslimat tarihleri ne zaman? TOGG kura sonuçlarına nereden bakılır? İşte detaylar...
TOGG kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Togg'dan yapılan açıklamada, ön sipariş sürecinde ön ödeme için kredi kartı ve banka yoluyla e-Cüzdan'a yapılan transferler, 27 Mart saat 17.00'ye kadar işleme alındı ve aynı gün saat 22.00'de sipariş sistemi kapatıldı. Şimdi gözler bugün yapılan kura çekimine çevrildi. Peki, TOGG kura sonuçlarına nereden bakılır? TOGG T10X kura sonuçları yedek asil isim listesi yayınlandı mı? İşte detaylar...
TOGG SONUÇLARI HAKKINDA!
Türkiye'nin yeni gurur kaynağı Togg için ön sipariş sürecinin tamamlanmasının ardından merakla beklenen kura çekimi başladı. Togg'u almaya hak kazananlar saat 22.30'da ilan edildi.
TOGG ÖN BAŞVURU ÜCRET İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOGG PARA İADESİ NASIL YAPILIR?
Togg ön başvuru ücreti, hak sahipleri arasında yer almayan vatandaşların hesaplarına geri aktarılacak. Bu kapsamda çekilişi kazanamayan herkesin ödediği 60 bin lira başvuru ücreti iade edilecek. Togg tarafından yapılan açıklamada, "Merhaba, e-Cüzdanınıza ulaşmayan transferlerin banka hesabınıza ya da kredi kartınıza iadesi gerçekleşecektir. İade işlemi bankanızın işlem süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir." denildi.
2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak, 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek.