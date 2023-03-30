TOGG T10X kura sonucu sipariş numarası sorgula: ASİL-YEDEK kazananlar İSİM LİSTESİ toplu!

TOGG ÖN BAŞVURU ÜCRET İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOGG PARA İADESİ NASIL YAPILIR?

Togg ön başvuru ücreti, hak sahipleri arasında yer almayan vatandaşların hesaplarına geri aktarılacak. Bu kapsamda çekilişi kazanamayan herkesin ödediği 60 bin lira başvuru ücreti iade edilecek. Togg tarafından yapılan açıklamada, "Merhaba, e-Cüzdanınıza ulaşmayan transferlerin banka hesabınıza ya da kredi kartınıza iadesi gerçekleşecektir. İade işlemi bankanızın işlem süresine bağlı olarak değişiklik gösterebilir." denildi.