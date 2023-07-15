SSK-SGK, Bağkur'a %25 + %5 ek zamla emekli maaş tablosu kesinleşti! 4A-4B-4C'linin yeni maaş tablosu...
Son dakika haberi duyuruldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi artık kesinleşmiş oldu. Emeklilerin maaşlarına enflasyon ve refah payıyla birlikte 6 aylık yüzde 25 zam yapılacak. Ayrıca, düzenlemeyle en düşük memur maaşı da 22 bin 17 liraya yükseltildi. Bu zamla birlikte, emeklilerin alacakları maaş miktarları da artmış oldu. İşte kuruş kuruş tablo tablo SSK, Bağkur emekli maaşları...
SSK, Bağkur, Tarım, EYT emeklilerine %25 zam kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2023 Temmuz ve 2024 Ocak ayı arasında uygulanacak emekli zammı için hesaplamalar artık netleşti. 2023 yılında en düşük emekli maaşı için toplam zam oranı yüzde 114'ü aşmış oldu. Peki, rakamlar netleşmişken %25 zamla birlikte hangi emekli ne kadar maaş alacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak? En düşük emekli maaşına zam geldi mi? İşte torba yasaya ilişkin detaylar ve kuruş kuruş yeni emekli maaşları...
Yaklaşık 16 milyon emeklinin Temmuz zammını yüzde 25'e yükselten düzenleme Meclis'ten geçti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek düzenleme, bu ay maaşlara yansıyacak. Peki kim, ne kadar alacak? Kök aylık hesabı nasıl yapılacak? İşte detayları...
Emeklilerin Temmuz zammını yükselten düzenleme Meclis'ten geçerken, maaş ödemeleri ayın 17'sinden itibaren başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik zammı 5.23, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik artışı da 7.45 puanlık ek iyileştirmeyle yüzde 25'e çıkarken, bu artış kök aylıklara uygulanacak. Artış sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 7 bin 500 liranın altında çıkanlara 7 bin 500 lira ödenmeye devam edilecek.
YENİ MAAŞ NASIL HESAPLANACAK?
5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında, emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor. Emeklinin kök aylık tutarı ile ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altındaysa, her ay parası 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor.
Yüzde 25 Temmuz zammı kök aylığa yansıtılacak. Çıkan tutara kök aylığı 4 bin 780 lira 70 kuruşun altındaysa yüzde 5, üstündeyse yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek. Yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı hesaba yatırılacak. Ancak bu tutar 7 bin 500 liranın altında kalıyorsa, emekliye 7 bin 500 lira ödenecek.