SSK-SGK, Bağkur’a %25 + %5 ek zamla emekli maaş tablosu kesinleşti! 4A-4B-4C’linin yeni maaş tablosu...

Emeklilerin Temmuz zammını yükselten düzenleme Meclis'ten geçerken, maaş ödemeleri ayın 17'sinden itibaren başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77'lik zammı 5.23, memur emeklilerinin yüzde 17.55'lik artışı da 7.45 puanlık ek iyileştirmeyle yüzde 25'e çıkarken, bu artış kök aylıklara uygulanacak. Artış sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 7 bin 500 liranın altında çıkanlara 7 bin 500 lira ödenmeye devam edilecek.