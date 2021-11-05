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Haberler Ekonomi Çiftçiye dönüm başı 100 bin lira kazandıracak! Bursa'da safranda ilk hasat yüzleri güldürdü

Çiftçiye dönüm başı 100 bin lira kazandıracak! Bursa'da safranda ilk hasat yüzleri güldürdü

Bursa'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 2 ay önce ekimi gerçekleştirilen ve dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın hasadı yapılıyor. Yumrusu, stigması (bitkinin faydalanılan en değerli kısmı) ve yaprakları ayrı ayrı değerlendirilen safrandan, dönüm başı 100 bin liranın üzerinde gelir elde edilmesi hedefleniyor.

AA
05.11.2021 13:07 - Son Güncelleme: 05.11.2021 13:13
Çiftçiye dönüm başı 100 bin lira kazandıracak! Bursa’da safranda ilk hasat yüzleri güldürdü

Bursa'da Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 2 ay önce ekimi gerçekleştirilen ve dünyanın en pahalı bitkileri arasında yer alan safranın hasadı yapılıyor.

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Çiftçiye dönüm başı 100 bin lira kazandıracak! Bursa’da safranda ilk hasat yüzleri güldürdü

Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen projede Yenişehir ve İnegöl ilçelerinde 6 çiftçi ile iş birliği yapılarak ekilen safranın ilk hasadı gerçekleştirildi.

Çiftçiye dönüm başı 100 bin lira kazandıracak! Bursa’da safranda ilk hasat yüzleri güldürdü

Bölgede uzun yıllar atıl kalmış toprakların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan projede safranın bölge şartlarına uygunluğu ve verimi yüzleri güldürdü.

Çiftçiye dönüm başı 100 bin lira kazandıracak! Bursa’da safranda ilk hasat yüzleri güldürdü

Yumrusu, stigması (bitkinin faydalanılan en değerli kısmı) ve yaprakları ayrı ayrı değerlendirilen safrandan, dönüm başı 100 bin liranın üzerinde gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Çiftçiye dönüm başı 100 bin lira kazandıracak! Bursa’da safranda ilk hasat yüzleri güldürdü

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, safranın son derece önemli bir ürün olduğunu ancak Türkiye'de çok fazla yetiştirilmediğini söyledi.

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