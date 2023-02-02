MEB Şubat ayı TYP temizlikçi İL İL İŞKUR kura sonuçları: İŞKUR TYP 2023 KURA SONUÇLARI NİHAİ İSİM LİSTESİ!

İŞKUR TYP kura sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. İş arayanlar İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla iş ilanlarına başvurusunu yaptı. Bu kapsamda bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana personel alımı yapılacak. İş başvurusunu tamamlayan adaylar kura sonuçlarına odaklandı. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!