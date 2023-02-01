EYT'de Şubat 2023 Meclis BELGESİ! 3600-5000-5975 Prim Tablosu değişti! Sigorta başlangıç süresi geriye çekilecek! Kadın-erkek YAŞSIZ emeklilik LİSTESİ! Staj detayı...
EYT yasası için sayaç doluyor. Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemede Meclis süreci 2 Şubat'ta başlıyor. Primi eksik olanlar da bir an önce tamamlama telaşına girdi. Prim günü yetmeyenler için alternatif yollar bulunuyor. EYT'de tek bir gün yerine kademeli prim günü geçerli olacak. Böylelikle işe giriş yılına göre farklı prim günü şartı olacak. Başlangıç prim günü 5 bin olacak, 5 bin 975'e kadar yükselecek. Eksiği olanlar ise borçlanma, ihya, isteğe bağlı formüllerle günlerini tamamlayacak. Peki, EYT ne zaman yasalaşacak? EYT staj mağdurları kapsama alınacak mı? Kısmi emeklilik son durum ne? İşte detaylar...
01.02.2023 12:22 - Son Güncelleme: 01.02.2023 13:01
EYT düzenlemesi kapsamında kanun teklifi hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunuldu. 2 Şubat'ta Plan ve Bütçe Komisyonu EYT görüşmelerini başlatacak. Ancak merak edilen bazı hususlar konusunda soru işaretleri arama motorlarında sorgulanıyor. Özellikle 3600 kısmi emeklilik, staj sigortası için gelişmeler olacak mı merak konusu. İşte EYT yasasına dair merak edilenler...
HEYECANLA beklenen EYT düzenlemesi artık gün sayıyor. Meclis süreci başlayan düzenleme yasalaşır yasalaşmaz 2.2 milyonu aşkın kişi hemen emekli olabilecek.