MEB son dakika duyurdu! Yarın hesaplara 1325 TL ikramiye yatıyor! Tek seferlik alınacak! ATM'den çekebilirsiniz
2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlıyor ve bu kapsamda öğretmenler de hazırlık yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenen eğitime hazırlık ödeneği, fiilen görevde olmayıp yeni dönemde göreve başlayacak öğretmenlere ödeniyor. Ödeneğin tutarı belirlendi. Hesaplara 1.325 TL yatacak.Peki, eğitim ödeneği ne zaman yatar? Kimler eğitim ödeneği alabilir? İşte, öğretmenlere verilen 1325 TL ikramiyeyle ilgili merak edilen bilgiler!
ÖĞRETMENLERE EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Öğretmenlere eğitim desteği eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğini 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenecek.
Ayrıca Bakanlık tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
Öğretmen kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneği Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, her yıl için yüzde 2,5 oranında zamlanıyor.