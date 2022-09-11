Emekli promosyonlarını artırmanın yolları! Bankalardan 10 bin TL promosyon! Sözleşmesi devam eden emekliler yeni promosyon alabilir!
Milyonlarca emekli maaşlarını başka bankalara taşıyarak daha yüksek promosyon almak istiyor. Bankalar emekliler için promosyon yarışına girdi. Promosyonun 10 bin TL'ye kadar yükseldiği yarışta sözleşmesi devam eden emekliler için yeni promosyonu alma yolları var. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı.
11.09.2022 08:52 - Son Güncelleme: 11.09.2022 08:52
Emekliler üç yıllık maaşını aynı bankadan alma sözü verip sözleşme imzaladıktan sonra yüksek miktardaki promosyonları alabiliyorlar.
Sözleşmesi bitip yeni sözleşme imzalayacak emekliler için işlemler kolay. Onlar kampanyalara bakıp istedikleri bir bankayı seçtikten sonra maaşlarını o bankaya taşıyacak ve üç yıllık yeni sözleşme yaparak yüksek promosyonu alacaklar.
SÖZLEŞMESİ BİTENLERE FIRSAT
Bu noktada sözleşmesi devam edenler ve daha önce düşük promosyon almış emekliler için de bir fırsat bulunuyor. Bu emeklilerin yasalardan gelen hakları var.