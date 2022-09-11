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Emekli promosyonlarını artırmanın yolları! Bankalardan 10 bin TL promosyon! Sözleşmesi devam eden emekliler yeni promosyon alabilir!

Milyonlarca emekli maaşlarını başka bankalara taşıyarak daha yüksek promosyon almak istiyor. Bankalar emekliler için promosyon yarışına girdi. Promosyonun 10 bin TL'ye kadar yükseldiği yarışta sözleşmesi devam eden emekliler için yeni promosyonu alma yolları var. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı.

11.09.2022 08:52 - Son Güncelleme: 11.09.2022 08:52
Emekli promosyonlarını artırmanın yolları! Bankalardan 10 bin TL promosyon! Sözleşmesi devam eden emekliler yeni promosyon alabilir!

Milyonlarca emekli ve kamu çalışanı son günlerde promosyon konusuna kilitlenmiş durumda.
Özel bankaların başlattığı promosyon yarışı emekliler için rakamları 10 bin liraya kadar çıkartırken, kamu çalışanları için ise 40 bin lirayı bulan promosyonlar ödenmeye başladı.

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Emekli promosyonlarını artırmanın yolları! Bankalardan 10 bin TL promosyon! Sözleşmesi devam eden emekliler yeni promosyon alabilir!

Emekliler üç yıllık maaşını aynı bankadan alma sözü verip sözleşme imzaladıktan sonra yüksek miktardaki promosyonları alabiliyorlar.

Emekli promosyonlarını artırmanın yolları! Bankalardan 10 bin TL promosyon! Sözleşmesi devam eden emekliler yeni promosyon alabilir!

Promosyon almak için başka şart olmamasına rağmen, miktarı artırmak isteyen bazı özel bankalar ek şartlar koyuyor.
Emekli yakını getirmek, kredi kullanmak, kart almak ya da otomatik fatura talimatı vermek gibi şartlar da ilave edilince promosyon miktarları 10 bin liraya kadar çıkıyor.

Emekli promosyonlarını artırmanın yolları! Bankalardan 10 bin TL promosyon! Sözleşmesi devam eden emekliler yeni promosyon alabilir!

Sözleşmesi bitip yeni sözleşme imzalayacak emekliler için işlemler kolay. Onlar kampanyalara bakıp istedikleri bir bankayı seçtikten sonra maaşlarını o bankaya taşıyacak ve üç yıllık yeni sözleşme yaparak yüksek promosyonu alacaklar.

Emekli promosyonlarını artırmanın yolları! Bankalardan 10 bin TL promosyon! Sözleşmesi devam eden emekliler yeni promosyon alabilir!

SÖZLEŞMESİ BİTENLERE FIRSAT
Bu noktada sözleşmesi devam edenler ve daha önce düşük promosyon almış emekliler için de bir fırsat bulunuyor. Bu emeklilerin yasalardan gelen hakları var.

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