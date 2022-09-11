Emekli promosyonlarını artırmanın yolları! Bankalardan 10 bin TL promosyon! Sözleşmesi devam eden emekliler yeni promosyon alabilir!

Promosyon almak için başka şart olmamasına rağmen, miktarı artırmak isteyen bazı özel bankalar ek şartlar koyuyor.

Emekli yakını getirmek, kredi kullanmak, kart almak ya da otomatik fatura talimatı vermek gibi şartlar da ilave edilince promosyon miktarları 10 bin liraya kadar çıkıyor.