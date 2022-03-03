MEB en düşük 5 bin 264 TL maaşla 1651 personel alımı yapacak! Müracaatlar e-Devlet'ten! En az ortaokul mezunu aşçı, fizyoterapist...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. 81 il genelinde alımlar yapılacak. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesine sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) alınacağı belirtildi. Bu kapsamda 2 kadro için açılan ilanda MEB, 1.651 personel alacak. İşte MEB 1651 personel alımı başvuru şartları ve tarihi!