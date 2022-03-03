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Haberler Ekonomi MEB en düşük 5 bin 264 TL maaşla 1651 personel alımı yapacak! Müracaatlar e-Devlet'ten! En az ortaokul mezunu aşçı, fizyoterapist...

MEB en düşük 5 bin 264 TL maaşla 1651 personel alımı yapacak! Müracaatlar e-Devlet'ten! En az ortaokul mezunu aşçı, fizyoterapist...

MEB tarafından toplamda 1651 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na boş kalan kontenjanlar arasında bulunan 63 sözleşmeli fizyoterapist ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı yapacak. Bakanlık tarafından kadro bilgileri, maaşlar ile başvuru şartlarına yönelik detaylar da açıklandı. Peki, MEB 1651 personel alımı başvuru şartları neler? MEB 1651 parsonel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler!

03.03.2022 15:43 - Son Güncelleme: 03.03.2022 15:45
MEB en düşük 5 bin 264 TL maaşla 1651 personel alımı yapacak! Ortaöğretim, lisans, yüksek lisans kadroları açıklandı! Aşçı, fizyoterapist...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacağı duyuruldu. 81 il genelinde alımlar yapılacak. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesine sözleşmeli fizyoterapist ve sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) alınacağı belirtildi. Bu kapsamda 2 kadro için açılan ilanda MEB, 1.651 personel alacak. İşte MEB 1651 personel alımı başvuru şartları ve tarihi!

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MEB en düşük 5 bin 264 TL maaşla 1651 personel alımı yapacak! Ortaöğretim, lisans, yüksek lisans kadroları açıklandı! Aşçı, fizyoterapist...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, 21.03.2022–01.04.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 01.04.2022 Cuma günü saat 23:59'a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

MEB en düşük 5 bin 264 TL maaşla 1651 personel alımı yapacak! Ortaöğretim, lisans, yüksek lisans kadroları açıklandı! Aşçı, fizyoterapist...

Adaylar, başvurularını e-Devlet – Millî Eğitim Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

MEB en düşük 5 bin 264 TL maaşla 1651 personel alımı yapacak! Ortaöğretim, lisans, yüksek lisans kadroları açıklandı! Aşçı, fizyoterapist...

Adayların başvuruları il-ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanacağından, adaylar başvurularını elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü seçecektir.

MEB en düşük 5 bin 264 TL maaşla 1651 personel alımı yapacak! Ortaöğretim, lisans, yüksek lisans kadroları açıklandı! Aşçı, fizyoterapist...

Adaylar başvuruda istenilen belgeleri başvuru ekranından sisteme yükleyecektir. Gerekli durumlarda sisteme yüklenen belgelerin asılları istenebilecek; bu durumda adaylar istenilen belgeleri, onay makamı olarak seçtikleri il-ilçe millî eğitim müdürlüğüne teslim edecektir.

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