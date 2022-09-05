Vav TV İzle
Haberler Ekonomi MEB 60.000 TYP + 40 sözleşmeli personel alacak! 5.500 TL minimum maaş! En az lise mezunu 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! Temizlikçi, güvenlik, aşçı, şoför...

MEB 60.000 TYP + 40 sözleşmeli personel alacak! 5.500 TL minimum maaş! En az lise mezunu 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! Temizlikçi, güvenlik, aşçı, şoför...

MEB tarafından personel alım ilanları yayınlanmaya başlandı. Son olarak MEB tarafından yapılan duyuruda sözleşmeli destek personeli alınacağı belirltildi. İlana göre aşçı, aşçı yardımcısı, temizlik personeli ve şoför alınacak. Öte yandan 60 bin kişilik personel alımı kadrosu içinde TYP programı kapsamında MEB okullarına alım gerçekleştirilecek. Peki, MEB TYP başvuruları başladı mı? MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? İşte Eylül ayı personel ilanlarına dair merak edilenler!

takvim.com.tr
05.09.2022 11:39 - Son Güncelleme: 05.09.2022 11:46
MEB 60.000 TYP + 40 sözleşmeli personel alacak! 5.500 TL minimum maaş! En az lise mezunu 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! Temizlikçi, güvenlik, aşçı, şoför...

MEB tarafından yeni personel alımı ilanları yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez teşkilatı birimlerinde 40 sözleşmeli personel istihdam edileceğini açıklandı. Başvurular e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden 12-16 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek. Öte yandan 60 bin TYP alımı için de açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? MEB TYP temizlikçi ve gübenlik alımı başvuruları başladı mı? İşte merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
MEB 60.000 TYP + 40 sözleşmeli personel alacak! 5.500 TL minimum maaş! En az lise mezunu 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! Temizlikçi, güvenlik, aşçı, şoför...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 12 – 16 Eylül tarihleri arasında alınacak.

MEB 60.000 TYP + 40 sözleşmeli personel alacak! 5.500 TL minimum maaş! En az lise mezunu 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! Temizlikçi, güvenlik, aşçı, şoför...

Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

MEB 60.000 TYP + 40 sözleşmeli personel alacak! 5.500 TL minimum maaş! En az lise mezunu 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! Temizlikçi, güvenlik, aşçı, şoför...

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlanda adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

MEB 60.000 TYP + 40 sözleşmeli personel alacak! 5.500 TL minimum maaş! En az lise mezunu 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! Temizlikçi, güvenlik, aşçı, şoför...

- ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSSP94, puan türlerinin birinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

SON DAKİKA