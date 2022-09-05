MEB 60.000 TYP + 40 sözleşmeli personel alacak! 5.500 TL minimum maaş! En az lise mezunu 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! Temizlikçi, güvenlik, aşçı, şoför...

- ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; Ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSSP94, puan türlerinin birinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,