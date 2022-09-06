7000 TL maaşla İŞKUR üzerinden KPSS şartsız kamuya memur, işçi ve personel alımı yapıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları

İŞKUR'un geride bıraktığımız senenin sonucunda yayınladığı ilanlarında pek çok kentte istihdam edilmek sureti ile KPSS koşulu aranmadan pek çok memur ve işçi alımı gerçekleştireceği açıklanmıştı. Bu ilanlar halen güncelliğini korumakta olup İŞKUR sitesi üzerinden güncel ilanları takip etmek ve müracaat gerçekleştirmek amacıyla yazımızın devamını okuyabilirsiniz.