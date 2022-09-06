1995, 2000, 2008 sonrası 4A-4B-4C SGK emeklilik tablosu! 10 yıl 1800, 3600 gün şartları yaş hesabı müjdesi!

Türkiye'deki sosyal güvenlik mevzuatında belli dönemlerde oluşturulan reformlar çoğu konuyla eş güdümlü emeklilik şartlarını da değiştirdi. Genellikle 1999 ve 2008 senelerinde oluşturulan değişiklikler hem kadınların hem de erkeklerin emekli olma yaşlarında mühim değişiklikler meydana çıkardı.