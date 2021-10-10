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Carrefoursa indirimleri için son 3 gün! Geniş kategoride uygun fiyatlar! Beyaz eşya çeşitleri, televizyon fırsatları…

Belirli tarihler aralığında geniş kategorilerde ürünlerin fiyatlarında indirim yapan marketler zinciri Carrefoursa'da neler var? 30 Eylül'de başlayan kampanyalar 13 Ekim'de sona erecek, yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Carrefoursa marketler'de özellikle beyaz eşyalardaki, televizyonlardaki ve cep telefonlarındaki fırsatlar dikkat çekiyor ve yoğun ilgi görüyor. Bütçesini zorlamadan evine alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Carrefoursa şubelerini ziyaret etmeden önce haberimizden kataloğu inceleyip alacaklarını belirleyebilir.

10.10.2021 15:57 - Son Güncelleme: 10.10.2021 15:57
Carrefoursa indirimleri için son 3 gün! Geniş kategoride uygun fiyatlar! Beyaz eşya çeşitleri, televizyon fırsatları…

Carrefoursa katalogtaki indirimlerin sona ermesine sadece 3 gün kaldı. 30 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında satışa sunulan ürünler evinizin tüm ihtiyaçlarını kapsıyor. Gıda ürünlerinden bebek bezlerine, giyimden ayakkabıya, küçük ev aletlerinden telefona, televizyondan beyaz eşyaya, kişisel bakımdan temizlik ürünlerine tüm seçenekleri bütçenize uygun şekilde Carrefoursa'dan alabilirsiniz. İşte markete gitmeden önce incelemek isteyeceğiniz Carrefoursa katalog

GALERİ DEVAM EDİYOR
Carrefoursa indirimleri için son 3 gün! Geniş kategoride uygun fiyatlar! Beyaz eşya çeşitleri, televizyon fırsatları…

peynir zeytin çeşitleri, daha pek çok kahvaltılık ürün

Carrefoursa indirimleri için son 3 gün! Geniş kategoride uygun fiyatlar! Beyaz eşya çeşitleri, televizyon fırsatları…

pastane ürünlerinde indirim

Carrefoursa indirimleri için son 3 gün! Geniş kategoride uygun fiyatlar! Beyaz eşya çeşitleri, televizyon fırsatları…

her evin ihtiyacı temel gıda ürünleri

Carrefoursa indirimleri için son 3 gün! Geniş kategoride uygun fiyatlar! Beyaz eşya çeşitleri, televizyon fırsatları…

içecek çeşitleri

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