Carrefoursa indirimleri için son 3 gün! Geniş kategoride uygun fiyatlar! Beyaz eşya çeşitleri, televizyon fırsatları…

Carrefoursa katalogtaki indirimlerin sona ermesine sadece 3 gün kaldı. 30 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında satışa sunulan ürünler evinizin tüm ihtiyaçlarını kapsıyor. Gıda ürünlerinden bebek bezlerine, giyimden ayakkabıya, küçük ev aletlerinden telefona, televizyondan beyaz eşyaya, kişisel bakımdan temizlik ürünlerine tüm seçenekleri bütçenize uygun şekilde Carrefoursa'dan alabilirsiniz. İşte markete gitmeden önce incelemek isteyeceğiniz Carrefoursa katalog…