Carrefoursa indirimleri için son 3 gün! Geniş kategoride uygun fiyatlar! Beyaz eşya çeşitleri, televizyon fırsatları…
Belirli tarihler aralığında geniş kategorilerde ürünlerin fiyatlarında indirim yapan marketler zinciri Carrefoursa'da neler var? 30 Eylül'de başlayan kampanyalar 13 Ekim'de sona erecek, yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Carrefoursa marketler'de özellikle beyaz eşyalardaki, televizyonlardaki ve cep telefonlarındaki fırsatlar dikkat çekiyor ve yoğun ilgi görüyor. Bütçesini zorlamadan evine alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Carrefoursa şubelerini ziyaret etmeden önce haberimizden kataloğu inceleyip alacaklarını belirleyebilir.
10.10.2021 15:57
- Son Güncelleme: 10.10.2021 15:57
Carrefoursa katalogtaki indirimlerin sona ermesine sadece 3 gün kaldı. 30 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında satışa sunulan ürünler evinizin tüm ihtiyaçlarını kapsıyor. Gıda ürünlerinden bebek bezlerine, giyimden ayakkabıya, küçük ev aletlerinden telefona, televizyondan beyaz eşyaya, kişisel bakımdan temizlik ürünlerine tüm seçenekleri bütçenize uygun şekilde Carrefoursa'dan alabilirsiniz. İşte markete gitmeden önce incelemek isteyeceğiniz Carrefoursa katalog…