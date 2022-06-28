MAZOTA 2,50 TL İNDİRİM! 28-29 Haziran BRENT petrol varil fiyatı canlı! 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Opet, Shell, BP yakıt fiyatları!

Brent petrolde yaşanan dalgalanma ve kurlardaki düşüşün ardından motorinin litre fiyatına yarından itibaren indirim geleceği söyleniyor. Motorin litre fiyatına 2.50 TL indirim beklentisi bulunuyor. Araç sahipleri, güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Peki, İndirimin ardından motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları!