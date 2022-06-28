MAZOTA 2,50 TL İNDİRİM! 28-29 Haziran BRENT petrol varil fiyatı canlı! 1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Opet, Shell, BP yakıt fiyatları!
Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent Petrol ve dolar fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisini arttırdı. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre yarından itibaren mazota indirim geliyor. Motorinin litre fiyatına 2,50 TL indirim bekleniyor. Bu gelişmelerin arkasından araç sahipleri tarafından, "1 LT benzin, mazot (motorin) kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir Opet, Shell, BP yakıt fiyatları ne kadar oldu?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte akaryakıt indirimine dair son gelişmeler haberimizde...
Brent petrolde yaşanan dalgalanma ve kurlardaki düşüşün ardından motorinin litre fiyatına yarından itibaren indirim geleceği söyleniyor. Motorin litre fiyatına 2.50 TL indirim beklentisi bulunuyor. Araç sahipleri, güncel motorin ve benzin fiyatları ne kadar? sorusuna yanıt arıyor. Peki, İndirimin ardından motorin fiyatları ne kadar olacak? İşte güncel akaryakıt fiyatları!
Son dakika ekonomi haberleri... Brent petrolde yaşanan dalgalanma ve döviz kurundaki düşüşün ardından motorinin litre fiyatına yarından itibaren indirim geliyor. Motorin litre fiyatına 2.50 TL indirim bekleniyor. Peki güncel motorin fiyatları ne kadar? İndirimin ardından motorin fiyatları ne kadar olacak?
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI:
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor. Yarınki indirimin ardından motorin litre fiyatı 27.49'a gerileyecek.