Asgari ücret 6 bin TL olur mu? İşte gündemdeki formüller! Prim ve İşsizlik Fonu kesintileri...

PRİM DESTEĞİ OLUR MU?

2021'de net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret bu yıl yüzde 50.5'lik artışla net 4 bin 253 liraya yükselmişti. Brüt asgari ücret de 3 bin 577 liradan 5 bin 4 liraya çıkmıştı. Ocak'ta ücretler için vergi desteği hayata geçerken, ara zamda da bir prim desteği üzerinde duruluyor. Ücret artışının tamamının ya da bir kısmının prim desteğiyle karşılanabileceği konuşuluyor.