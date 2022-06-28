Asgari ücret 6 bin TL olur mu? İşte gündemdeki formüller! Prim ve İşsizlik Fonu kesintileri...
Milyonlarca kişi 3600 ek gösterge ve Temmuz zammının ardından asgari ücrete gelecek olan ara zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından asgari ücrete ara zam ile ilgili "Çalışma Bakanlığımızdan taraflarla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" ifadelerini kullandı. Gündemde konuşulan formüllerden biri ise prim desteği oldu. Peki asgari ücrete ara zamn ne kadar olacak? Asgari ücret 6 bin TL olur mu? İşte merak edilen soruların yanıtı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla 29 Haziran Çarşamba günü toplanacak. Milyonlar artışı merak ederken; belli bir süre prim desteği sağlanması üzerinde duruluyor. Prim ve İşsizlik Fonu kesintilerinin tamamının alınmaması formülü bin 626 liralık artışla 5 bin 880 lirayı gösterirken, işveren katkısı da merak ediliyor. Enflasyon formüllerinin yanı sıra prim desteği ve işveren katkısıyla '6 bin lira' rakamı da konuşuluyor.
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışı için son viraja girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çalışma Bakanlığımızdan taraflarla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. NATO görüşmelerinden döner dönmez açıklayacağım" şeklindeki müjdesinin ardından hızla harekete geçildi.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması:
"Asgari ücreti artırarak, işverenlerin de omuzlarındaki yükü kaldırarak adil bir yükseliş yapmıştık. Bunun için Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun, hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığı altında ezilmesine müsaade etmemektir. Detaylarını açıklayacağımız bu çalışmanın emeklilerimize ve çalışanlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum"
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yarın toplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'i ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK) yarın için toplantıya davet etti. İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyon, 2022'nin ikinci 6 ayında asgari ücrete yapılacak artış için toplanacak.
PRİM DESTEĞİ OLUR MU?
2021'de net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret bu yıl yüzde 50.5'lik artışla net 4 bin 253 liraya yükselmişti. Brüt asgari ücret de 3 bin 577 liradan 5 bin 4 liraya çıkmıştı. Ocak'ta ücretler için vergi desteği hayata geçerken, ara zamda da bir prim desteği üzerinde duruluyor. Ücret artışının tamamının ya da bir kısmının prim desteğiyle karşılanabileceği konuşuluyor.