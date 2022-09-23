Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? TC KİMLİK NO ile Ziraat Bankası (e-Devlet) Mazot ve Gübre Desteği sorgulama ekranı!

Mazot ve gübre destekleri Çiftçi Kayıt Sistemine dahil olan çiftçilere yetiştirdikleri ürüne göre her yıl verilmeye devam ediyor. Tarım ve yetiştiricilik ile uğraşan vatandaşlara özellikle ekim dönemlerinde alım kolaylığı sağlayan destekle ilgili önemli bir açıklama geldi.