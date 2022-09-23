Mazot ve Gübre desteği YATTI MI, ne zaman yatacak? TC KİMLİK NO ile Ziraat Bankası (e-Devlet) Mazot ve Gübre Desteği sorgulama ekranı!
81 ilde yatırılacak mazot gübre desteğinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Mazot gübre desteği yattı mı sorusunun cevabı sorgulanıyor. Binlerce çiftçinin faydalandığı mazot ve gübre destekleri her yıl tarımsal destek ödemeleir kapsamında veriliyor. Peki, mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Tarımla uğraşan binlerce vatandaşın heyecanla beklediği ödemeler ilişkin müjdeli haber ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den geldi!
23.09.2022 13:38 - Son Güncelleme: 23.09.2022 13:38
Mazot gübre desteği yattı mı sorusuna çiftçiler yanıt arıyor. 2023 yılında mazot ve gübre desteklerinin ne zaman yatacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çiftçi destek ödemelerinden faydalanmak isteyenler için müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ödeme tarihine ilişkin bilgi verdi. Peki mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte yanıtı!
Mazot ve gübre desteklerinin 2023 yılının Mart ayında ödenmesi bekleniyordu. Tarımla uğraşan binlerce vatandaşın heyecanla beklediği ödemeler ilişkin müjdeli haber ise Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den geldi. Bakan Kirişçi 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerini öne çektiklerini açıkladı...