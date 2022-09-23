Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapıyor! PTT’deki hesaplara 2 ayda 1 yatacak! Çocuklara da 300 TL nakit veriliyor! 1 sene boyunca...
Başvuran herkese yardım yapılacak! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan kişilerin ekonomik durumlarının yetersiz kalması halinde çok değişik kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar alakalı birimlere başvurmaları halinde devletten her ay derli toplu olarak ödeme alabiliyorlar. Bir ailenin geçimi amacıyla yetmeyecek miktarlarda olan bu sosyal yardımlar imkanları kısıtlı olan vatandaşlar amacıyla ise çok büyük bir destek sağlıyor. Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL'lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT'deki hesaplarına yatırılıyor....
23.09.2022 14:44 - Son Güncelleme: 23.09.2022 14:44
Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapıyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan kişilerin ekonomik durumlarının yetersiz kalması halinde çok değişik kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. İşte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan diğer yardımlar...