Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapıyor! PTT’deki hesaplara 2 ayda 1 yatacak! Çocuklara da 300 TL nakit veriliyor! 1 sene boyunca...

Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapıyor! PTT’deki hesaplara 2 ayda 1 yatacak! Çocuklara da 300 TL nakit veriliyor! 1 sene boyunca...

Başvuran herkese yardım yapılacak! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan kişilerin ekonomik durumlarının yetersiz kalması halinde çok değişik kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar alakalı birimlere başvurmaları halinde devletten her ay derli toplu olarak ödeme alabiliyorlar. Bir ailenin geçimi amacıyla yetmeyecek miktarlarda olan bu sosyal yardımlar imkanları kısıtlı olan vatandaşlar amacıyla ise çok büyük bir destek sağlıyor. Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL'lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT'deki hesaplarına yatırılıyor....

23.09.2022 14:44 - Son Güncelleme: 23.09.2022 14:44
Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapıyor! PTT’deki hesaplara 2 ayda 1 yatacak! Çocuklara da 300 TL nakit veriliyor! 1 sene boyunca...

Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapıyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan kişilerin ekonomik durumlarının yetersiz kalması halinde çok değişik kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. İşte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan diğer yardımlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapıyor! PTT’deki hesaplara 2 ayda 1 yatacak! Çocuklara da 300 TL nakit veriliyor! 1 sene boyunca...

Muhtaç Asker Ailesi yardımından kimler yararlanabilir?

Askere giden kişi evli ise, programdan resmi nikâhlı eşi faydalandırılır. Askere giden kişi bekâr ise başvuru önceliği annenindir; anne hayatta değil ise baba başvuruda bulunabilir.

Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapıyor! PTT’deki hesaplara 2 ayda 1 yatacak! Çocuklara da 300 TL nakit veriliyor! 1 sene boyunca...

Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı alan kişi Muhtaç Asker Ailesi Yardımından yararlanabilir mi?

Şartlı Nakit Transferi programından faydalanan kişiler Muhtaç Asker Ailesi Yardımından yararlanabilir.

Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapıyor! PTT’deki hesaplara 2 ayda 1 yatacak! Çocuklara da 300 TL nakit veriliyor! 1 sene boyunca...

Muhtaç Asker Ailesi Yardımına başvuru yapabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

2022 sayılı Kanuna göre Yaşlılık- Engelli Maaşı alan ve eşi/oğlu askerde olan kişiler ayrıca bu yardım programından da Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık kararı verilmesi şartıyla faydalanabilmektedir.

Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapıyor! PTT’deki hesaplara 2 ayda 1 yatacak! Çocuklara da 300 TL nakit veriliyor! 1 sene boyunca...

Muhtaç Asker Ailesi Yardımına başvuru yapabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuran kişinin T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı. Bunun dışında vatandaşlarımızdan herhangi bir belge talep edilmemektedir.

SON DAKİKA