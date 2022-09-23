Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapıyor! PTT’deki hesaplara 2 ayda 1 yatacak! Çocuklara da 300 TL nakit veriliyor! 1 sene boyunca...

Aile Bakanlığı 800 TL ödeme yapıyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan kişilerin ekonomik durumlarının yetersiz kalması halinde çok değişik kalemlerde vatandaşlara sosyal yardım yapılıyor. İşte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan diğer yardımlar...