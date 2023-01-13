Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı İL İL ödeme takvimi 2023! Zamlı Mazot ve Gübre desteği TATTI MI? TC son haneye göre ödeme listesi...

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçilere devlet tarafından verilen desteklerden olan mazot ve gübre desteğinin ne zaman yapılacağı çok merak konusu. Ocak ayının ilk günlerinde çiftçiler ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 gübre mazot desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen ödeme takvimi!