Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı İL İL ödeme takvimi 2023! Zamlı Mazot ve Gübre desteği TATTI MI? TC son haneye göre ödeme listesi...
Mazot ve Gübre desteği ödemeleri Ocak ayının ilk günlerinden itibaren merak edilip araştırılmaya başlandı. Üretim yapan çiftçiler her ay binlerce lira ödemelerden faydalanabiliyor. Devlet desteğinden faydalanmak isteyenler mazot gübre desteği yattı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, zamlı Mazot ve Gübre desteği TATTI MI? 2023 Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte detayar...
Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçilere devlet tarafından verilen desteklerden olan mazot ve gübre desteğinin ne zaman yapılacağı çok merak konusu. Ocak ayının ilk günlerinde çiftçiler ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 gübre mazot desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen ödeme takvimi!
GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı. Fiyatların nisan sonuna kadar sabitlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.