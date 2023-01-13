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Haberler Ekonomi Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı İL İL ödeme takvimi 2023! Zamlı Mazot ve Gübre desteği TATTI MI? TC son haneye göre ödeme listesi...

Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı İL İL ödeme takvimi 2023! Zamlı Mazot ve Gübre desteği TATTI MI? TC son haneye göre ödeme listesi...

Mazot ve Gübre desteği ödemeleri Ocak ayının ilk günlerinden itibaren merak edilip araştırılmaya başlandı. Üretim yapan çiftçiler her ay binlerce lira ödemelerden faydalanabiliyor. Devlet desteğinden faydalanmak isteyenler mazot gübre desteği yattı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, zamlı Mazot ve Gübre desteği TATTI MI? 2023 Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı ödemeleri ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte detayar...

takvim.com.tr
13.01.2023 17:12 - Son Güncelleme: 13.01.2023 17:12
Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı İL İL ödeme takvimi 2023! Zamlı Mazot ve Gübre desteği TATTI MI? TC son haneye göre ödeme listesi...

Mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçilere devlet tarafından verilen desteklerden olan mazot ve gübre desteğinin ne zaman yapılacağı çok merak konusu. Ocak ayının ilk günlerinde çiftçiler ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 gübre mazot desteği ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilen ödeme takvimi!

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Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı İL İL ödeme takvimi 2023! Zamlı Mazot ve Gübre desteği TATTI MI? TC son haneye göre ödeme listesi...

Tarımsal destek ödemeleri yattı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci geçtiğimiz hafta, "1 milyar 318 milyon 43 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" müjdesini verdi.

Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı İL İL ödeme takvimi 2023! Zamlı Mazot ve Gübre desteği TATTI MI? TC son haneye göre ödeme listesi...

Mazot ve gübre desteği ne kadar?

2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'a göre, 2022 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödendi.

Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı İL İL ödeme takvimi 2023! Zamlı Mazot ve Gübre desteği TATTI MI? TC son haneye göre ödeme listesi...

GÜBRE VE YEM FİYATLARINDA İNDİRİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gübre ve yem fiyatlarında indirim yapıldığını açıkladı. Fiyatların nisan sonuna kadar sabitlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir müjde çiftçi ve tüketicilerimize vermek istiyorum. Salgın sonrasını fırsat bilerek haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Mazot ve Gübre Desteği Ocak ayı İL İL ödeme takvimi 2023! Zamlı Mazot ve Gübre desteği TATTI MI? TC son haneye göre ödeme listesi...

Çiftçilerimizin temel ihtiyaçlarının başında gelen, gübre ve karma hayvan yeminde daha önce bir dizi indirimi hayata geçirmiştik. Şimdi en önemli girdi olan kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında indirim yapıyor, fiyat sabitlemesine gidiyoruz.

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