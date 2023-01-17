Mersin TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama ekranı! Silifke, Merkez, Anamur, Tarsus, Toroslar İSİM LİSTESİ... CANLI İZLE TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi kapsamında 81 ilde toplamda 250 bin sosyal konut inşa edilecek. Başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Şimdi sırasıyla il il kura sonucuna göre isim listeleri yayımlanmaya başladı. Sırada Mersin var. Mersinde toplamda 8 bin 122 konut inşa edilecek. Peki Mersin TOKİ 2+1, 3+1 kura ne zaman, saat kaçta? TOKİ Mersin konut kurası isim listeleri yayımlandı mı?