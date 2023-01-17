Mersin TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama ekranı! Silifke, Merkez, Anamur, Tarsus, Toroslar İSİM LİSTESİ... CANLI İZLE TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ kura takvimine göre 14-15-16-17 Ocak 2023 tarihleri arasında Mersin'de inşa edilecek 2+1, 3+1 konutlar için kura çekimi düzenlenecek. Başvuran vatandaşlar çekilişi canlı izlemek, kura sonuçları sorgulama yapabilmek için araştırmalara koyuldu. Noter huzurunda canlı gerçekleştirilecek kura çekilişi sonucunda isim listeleri yayımlanıyor. Peki Silifke, Merkez, Anamur, Tarsus, Toroslar, Mut, Aydıncık kura sonuçları İSİM LİSTESİ yayımlandı mı? Mersin TOKİ 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? CANLI İZLEME EKRANI TOKİ MERSİN KURA...
17.01.2023 08:57 - Son Güncelleme: 17.01.2023 08:58
TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi kapsamında 81 ilde toplamda 250 bin sosyal konut inşa edilecek. Başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Şimdi sırasıyla il il kura sonucuna göre isim listeleri yayımlanmaya başladı. Sırada Mersin var. Mersinde toplamda 8 bin 122 konut inşa edilecek. Peki Mersin TOKİ 2+1, 3+1 kura ne zaman, saat kaçta? TOKİ Mersin konut kurası isim listeleri yayımlandı mı?