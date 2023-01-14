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Haberler Ekonomi PTT'den anaokul, ilkokul, lise öğrencilerine harçlık gibi verilecek! 1-2-3-4 çocuklu aileye 3.295 TL ödeme! e-Devlet'ten başvuru yapın! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

PTT'den anaokul, ilkokul, lise öğrencilerine harçlık gibi verilecek! 1-2-3-4 çocuklu aileye 3.295 TL ödeme! e-Devlet'ten başvuru yapın! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Vatandaşa yapılan yardım ödemeleri için başvurular 2023 yılında da devam ediyor. Fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Ocak ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Peki, çocuk yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar!

14.01.2023 11:53 - Son Güncelleme: 14.01.2023 11:53
PTT’den anaokul, ilkokul, lise öğrencilerine harçlık gibi verilecek! 1-2-3-4 çocuklu aileye 3.295 TL ödeme! e-Devlet’ten başvuru yapın! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından sağlanan yardımlar 2023 yılında da devam ediyor. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklarının bakımı ve desteklenmesi için yapılan yardım merak edilip araştırılıyor. Peki, çocuk yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar ve şartlar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
PTT’den anaokul, ilkokul, lise öğrencilerine harçlık gibi verilecek! 1-2-3-4 çocuklu aileye 3.295 TL ödeme! e-Devlet’ten başvuru yapın! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Aile Bakanlığı'nın çocuklu ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Başvuruların e-Devlet üzerinden de yapıldığı destekler, binlerce vatandaş tarafından merak konusu oluyor.

PTT’den anaokul, ilkokul, lise öğrencilerine harçlık gibi verilecek! 1-2-3-4 çocuklu aileye 3.295 TL ödeme! e-Devlet’ten başvuru yapın! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

2023 YILI ZAMLI SED ÖDEME MİKTARLARI

Çocuk (Okul öncesi) 2.059,99

Çocuk (İlköğretim) 3.090,00

Çocuk (Ortaöğretim) 3.295,99

PTT’den anaokul, ilkokul, lise öğrencilerine harçlık gibi verilecek! 1-2-3-4 çocuklu aileye 3.295 TL ödeme! e-Devlet’ten başvuru yapın! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Çocuk (Ort. çağında okumayan) 2.059,99

Çocuk (Yükseköğretim) 3.708,00

Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.648,00

PTT’den anaokul, ilkokul, lise öğrencilerine harçlık gibi verilecek! 1-2-3-4 çocuklu aileye 3.295 TL ödeme! e-Devlet’ten başvuru yapın! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

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