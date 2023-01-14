PTT'den anaokul, ilkokul, lise öğrencilerine harçlık gibi verilecek! 1-2-3-4 çocuklu aileye 3.295 TL ödeme! e-Devlet'ten başvuru yapın! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Vatandaşa yapılan yardım ödemeleri için başvurular 2023 yılında da devam ediyor. Fazla bilinmeyen bu yardımlar devlet kurumları ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından sağlanmaktadır. Ocak ayıyla birlikte vatandaşa yapılan ödemelerde artış yaşandı. Destek ödemeleri başvurunun onaylanması halinde direkt hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Peki, çocuk yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar!
14.01.2023 11:53 - Son Güncelleme: 14.01.2023 11:53
SED YARDIMI NEDİR?
Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.