Mazot, Benzin, LPG'de son dakika MÜJDESİ! Litresine 3 TL'ye varan İNDİRİM! Brent petrol 94,02 dolar bandında akaryakıtta fiyat listesi DEĞİŞTİ! Shell, TOTAL, BP, Opet...

Brent petrol ve dolara bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişim gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda motorin fiyatına 4 kez zam yapılırken, sürücüleri mutlu edecek haber bugün geldi. 13 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 2,13 TL indirim bekleniyor. Bu kapsamda sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarına odaklandı. Peki, 1 LT benzin, matorin, LPG kaç TL oldu? İşte indirimli akaryakıt fiyat listesi!