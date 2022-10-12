Mazot, Benzin, LPG'de son dakika MÜJDESİ! Litresine 3 TL'ye varan İNDİRİM! Brent petrol 94,02 dolar bandında akaryakıtta fiyat listesi DEĞİŞTİ! Shell, TOTAL, BP, Opet...
Geçtiğimiz günlerde benzine iki motorine ise dört defa zam gelmişti. Bugün ise motorine indirim haberi geldi. Haberin ardından 'Motorine indirim var mı?' 'İstanbul, Ankara, İzmir benzin mazot fiyatları ne kadar?' araştırmaları da yoğunluk kazandı. İşte güncel indirimli benzin ve motorin fiyatları...
12.10.2022 16:57 - Son Güncelleme: 12.10.2022 16:57
Brent petrol ve dolara bağlı olarak akaryakıt fiyatları değişim gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda motorin fiyatına 4 kez zam yapılırken, sürücüleri mutlu edecek haber bugün geldi. 13 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 2,13 TL indirim bekleniyor. Bu kapsamda sürücüler güncel akaryakıt fiyatlarına odaklandı. Peki, 1 LT benzin, matorin, LPG kaç TL oldu? İşte indirimli akaryakıt fiyat listesi!