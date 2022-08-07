Mazot Benzin Akaryakıt indirimi son dakika var mı? Brent Petrol İNDİRİMİ GELİYOR! 7-8 Ağustos benzin, motorin, LPG fiyatları kaç TL oldu?

Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Benzin, motorine indirim geldi mi? Sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda Benzin ve motorin fiyatları hakkında son gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. Peki, 1 litre benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara İzmir benzine indirim mi geldi? Opet, Shell, BP, Total benzin litre fiyatları ne kadar? İşte konu hakkında tüm detaylar!