İşçiye ikinci tazminat! Asgari ücretliye en az 2543 TL! İş arama izninde nelere dikkat edilmeli?
Çalışanların en büyük güvencesi kıdem tazminatının yanında ek tazminat alma fırsatıda var. İşten ayrılan çalışanlar kıdem tazminatının yanı sıra belli şartlarda ihbar tazminatı da alıyor. Hatta istifa halinde bildirim süresine dikkat etmezse kendisi de ödüyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
08.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 08.08.2022 11:41
O da ihbar tazminatı... İşverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor.
Kıdem tazminatını almak için en az 1 yıl çalışmak gerekirken, ihbar tazminatında bu şart bulunmuyor.