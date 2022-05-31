Mayıs TÜİK TÜFE %5,49! 5 aylık enflasyonla SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşına %38,94 zam! Temmuz maaş hesabı: 2500 TL üstü aylık alanlar...
Mayıs Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Emekli ve memurlar Temmuz ayında zam alacak. TÜİK 4 aylık enflasyon verilerini açıklamıştı. 2 aylık enflasyon oranları da açıklandıktan sonra milyonlarca kişinin ne kadar zam alacağı da kesinleşecek. Gözler şimdi Mayıs enflasyon rakamlarında. Mayıs Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre yeni hesaplamalar yapıldı. Buna göre geçtiğimiz ay (Mayıs) enflasyonun yüzde 5,49 oranında artması bekleniyor. İşte enflasyon oranına göre emekli ve memur zammı hesaplı tablo...
Memur ve emekli zammında sona geliniyor. Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde merakla Mayıs ayının enflasyon oranı bekleniyor. TÜİK'ten açıklama gelmeden Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları paylaşıldı. Anketle birlikte de maaş hesabı ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplandı. 2500 TL, 2600 TL, 2700 TL, 3000 TL, 3500 TL, 4000 TL, 4500 TL, 4900 TL, 6000 TL, 7000 TL, 8000 TL, 8800 TL, 9800 TL, 10600 TL ve üzeri maaş alanlar dikkat! 5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı beklenti anketi sonrası gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Temmuz zammı geliyor! Kapıya dayandı! SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşına %38,94 zam! Mayıs TÜİK TÜFE %5,49! 5 aylık enflasyonla zam hesabı yapıldı. Bilindiği üzere yılın ilk 4 ayında enflasyon artışı yüzde 31,71 olarak hesaplandı. Böylece Ocak-Nisan dönemi arası zam oranı şimdiden yüzde 31,71 oranına ulaşmış oldu.
Şimdi de gözler 2 Haziran Perşembe günü açıklanacak Mayıs 2022 dönemine ait enflasyon oranlarına çevrildi. Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanmadan önce, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayınlandı.