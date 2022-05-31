Mayıs TÜİK TÜFE %5,49! 5 aylık enflasyonla SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşına %38,94 zam! Temmuz maaş hesabı: 2500 TL üstü aylık alanlar...

Memur ve emekli zammında sona geliniyor. Haziran ayına girdiğimiz şu günlerde merakla Mayıs ayının enflasyon oranı bekleniyor. TÜİK'ten açıklama gelmeden Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları paylaşıldı. Anketle birlikte de maaş hesabı ortaya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplandı. 2500 TL, 2600 TL, 2700 TL, 3000 TL, 3500 TL, 4000 TL, 4500 TL, 4900 TL, 6000 TL, 7000 TL, 8000 TL, 8800 TL, 9800 TL, 10600 TL ve üzeri maaş alanlar dikkat! 5 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı beklenti anketi sonrası gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...