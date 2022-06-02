2 Haziran 2022 ÖTV ZAMLI en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi! SİGARAYA 4 TL ZAM GELDİ Mİ? Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı...

Sigara fiyatları gündemde sıcak yerini korumaya devam ediyor. Haziran ayına girilmesiyle birlikte ÖTV zamlı sigara fiyatları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Sigara tiryakileri zamlı listeyi merak ediyor. Peki en ucuz ve en pahalı sigara hangisi? Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? SİGARAYA 4 TL ZAM GELDİ Mİ? Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile sigaraya ÖTV zammı geldi. İşte 2 Haziran 2022 ÖTV ZAMLI en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi! Philip Morris, BAT ve JTİ: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...