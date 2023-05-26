Mayıs ayı Aile Destek ödemesi yattı mı? Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek ödemesi alanlara bayram ikramiyesi var mı, ne kadar oldu?
Aile destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Her ay düzenli olarak yatan Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman biteceği merak ediliyor. Bir yandan da sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı sorusu sorgulanıyor. Peki Mayıs ayı Aile Destek ödemesi yattı mı? Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek ödemesi alanlara bayram ikramiyesi var mı, ne kadar oldu?
''Mayıs ayı Aile Destek ödemesi yattı mı? Aile Destek ödemesi bitti mi? Aile Destek ödemesi alanlara bayram ikramiyesi var mı, ne kadar oldu?'' şeklindeki sorular internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi her ay düzenli olarak vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Peki ödemelerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan yeni bir açıklama var mı?
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır. Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.