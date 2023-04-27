Mayıs ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! 2023 Aile Sosyal Yardım ödeme TAKVİMİ!

Mayıs ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak sorusu yeni ayın gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Her ay düzenli yatırılan ödemelerden faydalanan vatandaşlar Mayıs ayı ödemelerinin hangi gün yatacağını merak ediyor. Başvurusu kabul edilen vatandaşlara hanede kişi başına düşen gelir durumuna göre ödeme yapılıyor. Bu ödemeler en az 850 TL, en fazla 1250 TL olarak ödeniyor. İşte Mayıs ayı Aile Destek ödemesi sorgulama ekranı.