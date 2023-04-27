Mayıs ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! 2023 Aile Sosyal Yardım ödeme TAKVİMİ!
Mayıs ayı yaklaşırken sosyal yardımların önümüzdeki ay ne zaman yatacağı merak konusu oldu. 2023 yılında 850 TL ile 1250 TL arasında Aile Destek Programı ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yaparken ödemeler de PTT'den alınıyor. Nisan ayı Aile Destek ödemeleri geçtiğimiz günlerde hesaplara yattı. Gözler şimdi Mayıs ayı ödemelerinde. Peki Mayıs ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! 2023 Aile Sosyal Yardım ödeme TAKVİMİ!
Mayıs ayı Aile Destek ödemesi ne zaman yatacak sorusu yeni ayın gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Her ay düzenli yatırılan ödemelerden faydalanan vatandaşlar Mayıs ayı ödemelerinin hangi gün yatacağını merak ediyor. Başvurusu kabul edilen vatandaşlara hanede kişi başına düşen gelir durumuna göre ödeme yapılıyor. Bu ödemeler en az 850 TL, en fazla 1250 TL olarak ödeniyor. İşte Mayıs ayı Aile Destek ödemesi sorgulama ekranı.
MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Türkiye Aile Destek Programı Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması doğrultusunda Aile Destek Programı kapsamında Mart ayı ödemeleri 9 Mart'ta başlamıştı.
Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 1- 2 hafta sonra başlaması bekleniyor.
Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.