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Haberler Ekonomi 90 bin işçiye Meclis geçiti! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, KİT, uzman çavuşa platin kadro! Listeler geldi! Toplu İş Sözleşmesi, 4D'liler...

90 bin işçiye Meclis geçiti! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, KİT, uzman çavuşa platin kadro! Listeler geldi! Toplu İş Sözleşmesi, 4D'liler...

700 bin kamu işçisinin zam görüşmeleri devam ederken gözler kadro bekleyen işçilere çevrildi. Özellikle taşeron işçilerin,TYP'lilerin ve belediye şirket işçilerinin kadroya dahil edilmesi konusunda adımlar atılacak mı merak ediliyor. Son olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin taşeron işçilerin kadroya geçmesi hususunda, "Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık." ifadelerine yer verdi. Peki, taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, KİT, uzman çavuşa kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? İşte konu hakkında merak edilenler!

takvim.com.tr
01.05.2023 15:56 - Son Güncelleme: 01.05.2023 15:56
90 bin işçiye Meclis geçiti! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, KİT, uzman çavuşa platin kadro! Listeler geldi! Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...

İşçilerin kadroya geçişi hakkında yeni gelişmeler araştırılmaya devam ediliyor. Taşeron işçiler kadro beklerken Çalışma Bakanı Bilgin, Meclis'in açılır açılmaz bu sorunun çözüleceğini ifade etti. Peki, Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa kadro verilecek mi? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
90 bin işçiye Meclis geçiti! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, KİT, uzman çavuşa platin kadro! Listeler geldi! Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...

"TAŞERON İŞÇİLERİ ÇALIŞMASI TAMAM, MECLİS AÇILINCA ÇÖZÜLECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. İşte öne çıkan açıklamalar şöyle:

"Mazaret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var.

90 bin işçiye Meclis geçiti! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, KİT, uzman çavuşa platin kadro! Listeler geldi! Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...

Taşeron işçiliği konusunda çalıştık. Her bir konuyu bir dosya çalışmasıyla çalıştık. Bütün dosyaları kapata kapata gittik. Dosyalarımızdan biri de taşeron işçiliğiydi.

90 bin işçiye Meclis geçiti! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, KİT, uzman çavuşa platin kadro! Listeler geldi! Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...

Deprem oldu, çalışmalara ara verdik. En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz.

90 bin işçiye Meclis geçiti! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, KİT, uzman çavuşa platin kadro! Listeler geldi! Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...

****Belediye şirket, TYP, ücretli öğretmen ve uzman çavuşa kadro verilmesi hakkında henüz resmi açıklama yer almadı. Detaylar eklenirse haberimide yer alacaktır...

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