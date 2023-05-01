90 bin işçiye Meclis geçiti! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, KİT, uzman çavuşa platin kadro! Listeler geldi! Toplu İş Sözleşmesi, 4D’liler...

"TAŞERON İŞÇİLERİ ÇALIŞMASI TAMAM, MECLİS AÇILINCA ÇÖZÜLECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. İşte öne çıkan açıklamalar şöyle:

"Mazaret ve tayin gibi sorunlar çözülebilir, onların imkanları var.