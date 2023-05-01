90 bin işçiye Meclis geçiti! Taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, KİT, uzman çavuşa platin kadro! Listeler geldi! Toplu İş Sözleşmesi, 4D'liler...
700 bin kamu işçisinin zam görüşmeleri devam ederken gözler kadro bekleyen işçilere çevrildi. Özellikle taşeron işçilerin,TYP'lilerin ve belediye şirket işçilerinin kadroya dahil edilmesi konusunda adımlar atılacak mı merak ediliyor. Son olarak Çalışma Bakanı Vedat Bilgin taşeron işçilerin kadroya geçmesi hususunda, "Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık." ifadelerine yer verdi. Peki, taşeron, TYP, belediye şirket, ücretli öğretmen, KİT, uzman çavuşa kadro verilecek mi? Kimler kadroya geçecek? İşte konu hakkında merak edilenler!
01.05.2023 15:56 - Son Güncelleme: 01.05.2023 15:56
İşçilerin kadroya geçişi hakkında yeni gelişmeler araştırılmaya devam ediliyor. Taşeron işçiler kadro beklerken Çalışma Bakanı Bilgin, Meclis'in açılır açılmaz bu sorunun çözüleceğini ifade etti. Peki, Taşeron, TYP, mevsimlik işçi, KİT, ücretli öğretmen, belediye şirket, uzman çavuşa kadro verilecek mi? İşte detaylar...