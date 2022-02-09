Masraf ödemek, ek ödeme yapmak yok! İhtiyaç kredisi yerine taksitli nakit para! 20.000 TL ATM'den anında çekebilirsiniz
Vatandaşların ihtiyaç duydukları her anda taksitli nakit avans fırsatından 7/24 yararlanarak finansman çözümleri elde etmesi sağlanıyor. Üstelik 20 bin liraya kadar nakit avans kullanma limitleri ile birçok banka tarafından müşterilerinin, bankamatikleri bile kullanarak limitler dahilinde dilediği kadar nakit fırsatından yararlanması sağlanıyor. Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Ziraat Bankası başta olmak üzere Türkiye'deki hemen hemen tüm bankalar benzer taksitli nakit avans fırsatları ile vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. İşte nakit ihtiyaçlarına en hızlı yanıt veren nakit avans uygulaması
09.02.2022 08:58
- Son Güncelleme: 09.02.2022 08:58
İş Bankası Taksitli Nakit Avans
Acil nakit arayan Türkiye İş Bankası Maximum Kart sahipleri, Taksitli Nakit Avans çekerek 12 aya varan taksitlendirme seçeneklerinden yararlanabiliyorlar.
Nakit ihtiyaçları için kredi kullanmak yerine %1,80 faiz oranları ve daha rahat ödeme ve başvuru koşulları ile yararlanabilecekleri nakit avans fırsatını tercih edenlere özel 15.000 TL'ye kadar sunulur.
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QNB Finansbank Taksitli Nakit Avans
QNB Finansbank nakit ihtiyaçlarına özel CardFinans sahiplerine ücretsiz olarak 7 gün 24 saat nakit çekme fırsatı veriyor. Ayrıca 6, 9, 12 taksit seçenekleri ile kullanılacak Taksitli Nakit Avans, birçok ihtiyaç için rahatlıkla kullanılabilecek.