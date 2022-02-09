2022'de tüm destekler arttı! Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni hesaplama
Yeni yılla birlikte sosyal yardımlarda da artış oldu. Aile, eğitim, sağlık, yaşlı desteği gibi alanlarda devletin toplam 16 farklı yardımı bulunuyor. 2022 ile birlikte asgari ücret ve memur maaşlarında yaşanan artışla beraber 65 yaş aylığından engelli aylığına, evde bakım maaşına kadar birçok ödeme tutarı da yükseldi. Çalışan kadınlara ödenen süt parası da yüzde 36 oranında arttı. Peki 2022'de kim ne kadar alacak? İşte detaylar...
2022 yılında hem asgari ücrette bağlı olarak hem de memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme ile 65 yaş aylığından engelli aylığına, evde bakım maaşına kadar birçok ödeme tutarı da arttı.
65 AYLIĞI YÜZDE 31 ARTTI
Devlet desteklerinden biri 65 yaş aylığı ya da halk arasında bilinen adıyla yaşlılık aylığı. 65 yaş aylığı memur maaş katsayısındaki artışa göre her yıl ocak ve temmuz ayında yeniden belirleniyor. 65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi, herhangi bir geliri olmayan kişilere devlet maaş ödüyor.
Maaş alabilmek için de kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor ki, 2022 yılı için bu rakam 1.417 lira. Yeni düzenleme ile 65 aylığı yüzde 31 artarak, 2022'nin temmuz ayına kadar aylık bin 84 lira olarak ödenecek.