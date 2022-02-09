2022’de tüm destekler arttı! Kim ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni hesaplama

Maaş alabilmek için de kişinin kendisinin ve eşinin kişi başına düşen ortalama aylık gelirinin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olması gerekiyor ki, 2022 yılı için bu rakam 1.417 lira. Yeni düzenleme ile 65 aylığı yüzde 31 artarak, 2022'nin temmuz ayına kadar aylık bin 84 lira olarak ödenecek.