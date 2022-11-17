Masaya yatırıldı! Asgari ücret çözülüyor! Emekliye, memura, işçiye %50 ZAM! Yeni rakam ortaya çıktı! İşte kalem kalem 2023 ZAMLI MAAŞ hesabı...
Asgari ücret zammında gözler aralık ayının ilk haftasında gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararlarında. Asgari ücrette bu yıl ilk kez alt sınır olarak enflasyon farkı esas alınacak.
Asgari ücrette son dakika gelişmesi. Asgari ücret zammında ilk toplantı tarihi belli oldu. Milyonlarca asgari ücretli tarafından merakla beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı aralık ayının ilk haftasında yapılacak. Toplantı tarihlerinin ortaya çıkmasının ardından yeni tahminler ortaya çıkmaya başladı. Asgar ücrette son düzlüğe girilmesinin ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2023 Ocak asgari ücret zammı ve asgari ücret toplantı tarihleri...
Bilindiği gibi asgari ücrete son olarak temmuz ayında yapılan ara zam sonrasında net asgari ücret 5 bin 500 lira olmuştu.
O da asgari ücrette bilgi toplanacak genel bir araştırma. Değişik kesimlere, ekonomik aktörlere, asgari ücretle ilgili beklenti ile ilgili istekleri soruluyor.