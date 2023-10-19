Emekliye 5 puan Refah Payı ile zam tablosu çıktı! SSK, Esnaf, Bağkur en düşük emekli maaşı 13.961 TL seviyesine çıkacak! 7.500, 8.000, 10.000 TL alanlar...

1 Yeni yıla yaklaşırken, Türkiye'deki asgari ücret, memur maaşları ve emekli maaşları için heyecanlı bir dönem başlıyor. Ocak ayında yeniden artacak olan bu maaşlar, hem çalışanlar hem de emekliler için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki, 2024'te emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte en yeni hesaplama tablosu haberimizde...

2 Emekli Maaşlarına Gelecekte Yapılması Beklenen Zam Hesaplamaları 10.000 TL kök maaşı olan emekli vatandaşlar için gelecekteki maaşlarının hesaplamaları şu şekilde olabilir: Kök maaşı: 10.000 TL

Refah payı hariç yüzde 39,61'lik bir zam oranının uygulanması planlanıyor. Bu durumda, emekli maaşı 13.961 TL'ye yükselebilir.

Ayrıca, gelecekte yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilmesi öngörülüyor. Bu ek ödeme, emekli vatandaşın hesabında 14.519 TL'yi görmesini sağlayabilir. Ocak zammı için masada olan 5-10 puanlık bir refah payı da göz önünde bulundurulmaktadır.