PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

Emekliye 5 puan Refah Payı ile zam tablosu çıktı! SSK, Esnaf, Bağkur en düşük emekli maaşı 13.961 TL seviyesine çıkacak! 7.500, 8.000, 10.000 TL alanlar...

2024 yılına girer girmez emekliler, memurlar ve asgari ücretliler için maaşlarda yeni bir artışın yaşanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışın gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Memurlar ve memur emeklileri için Ocak ayında beklenen yüzde 50'lik zam sadece maaşlara yansıyan artışla sınırlı kalmayacak. Ayrıca aile yardımı ve toplu sözleşme ikramiyesi gibi ek ödemeleri de etkileyecek. Peki, Ocak 2024'te emekli maaşları ne kadar olacak? Memurlar kaç TL maaş alacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 06:46 Güncelleme 19 Ekim 2023, 07:43
Emekliye 5 puan Refah Payı ile zam tablosu çıktı! SSK, Esnaf, Bağkur en düşük emekli maaşı 13.961 TL seviyesine çıkacak! 7.500, 8.000, 10.000 TL alanlar... 1

Yeni yıla yaklaşırken, Türkiye'deki asgari ücret, memur maaşları ve emekli maaşları için heyecanlı bir dönem başlıyor. Ocak ayında yeniden artacak olan bu maaşlar, hem çalışanlar hem de emekliler için önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor. Peki, 2024'te emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte en yeni hesaplama tablosu haberimizde...

Emekliye 5 puan Refah Payı ile zam tablosu çıktı! SSK, Esnaf, Bağkur en düşük emekli maaşı 13.961 TL seviyesine çıkacak! 7.500, 8.000, 10.000 TL alanlar... 2

Emekli Maaşlarına Gelecekte Yapılması Beklenen Zam Hesaplamaları

10.000 TL kök maaşı olan emekli vatandaşlar için gelecekteki maaşlarının hesaplamaları şu şekilde olabilir:

Kök maaşı: 10.000 TL
Refah payı hariç yüzde 39,61'lik bir zam oranının uygulanması planlanıyor. Bu durumda, emekli maaşı 13.961 TL'ye yükselebilir.
Ayrıca, gelecekte yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilmesi öngörülüyor. Bu ek ödeme, emekli vatandaşın hesabında 14.519 TL'yi görmesini sağlayabilir.

Ocak zammı için masada olan 5-10 puanlık bir refah payı da göz önünde bulundurulmaktadır.

Emekliye 5 puan Refah Payı ile zam tablosu çıktı! SSK, Esnaf, Bağkur en düşük emekli maaşı 13.961 TL seviyesine çıkacak! 7.500, 8.000, 10.000 TL alanlar... 3

Eğer emekliye de memura benzer bir zam söz konusu olursa 10.000 TL kök maaşı olan bir emeklinin maaşı 15.146 TL'ye yükselecek. Yüzde 4'lük ek ödeme ile beraber yeni rakam 15.752 TL'yi bulacak.

SON DAKİKA