Asgari ücrete %50 zam tablosu oluştu! Net 17.103 TL'ye çıktı! Bu yıl bir ilk yapılacak! Açıklama geldi: Brüt 13.414, net 11.402 TL alanlar...

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Asgari ücret, Temmuz ayında gerçekleşen ara zamla birlikte yüzde 34'lük büyük bir artışla 11.402 TL seviyesine yükseldi. Bu önemli artışın ardından ise gözler, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret miktarına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve emekli zammı konularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatı verdi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra TÜRK-İş'ten de Asgari Ücret Komisyonu için dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte brüt-net asgari ücret hesaplı tablo ve diğer detaylar...