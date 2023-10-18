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Asgari ücrete %50 zam tablosu oluştu! Net 17.103 TL'ye çıktı! Bu yıl bir ilk yapılacak! Açıklama geldi: Brüt 13.414, net 11.402 TL alanlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Türkiye'deki asgari ücret ve emekli maaşlarında önemli değişiklikler gündemde. Temmuz zammı ile asgari ücret, yüzde 34'lük bir artışla net 11.402 lira seviyesine çıkarıldı. Brüt olarak ise 13.414 lira düzeyine yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu önemli değişiklikler için çalışmalarına devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması beklenirken bir açıklama da TÜRK-İş'ten geldi. İşte son açıklamalar ve masadaki 3 formül...

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Giriş Tarihi 18 Ekim 2023, 17:32 Güncelleme 18 Ekim 2023, 17:45
Asgari ücrete %50 zam tablosu oluştu! Net 17.103 TL’ye çıktı! Bu yıl bir ilk yapılacak! Açıklama geldi: Brüt 13.414, net 11.402 TL alanlar... 1

Asgari ücret, Temmuz ayında gerçekleşen ara zamla birlikte yüzde 34'lük büyük bir artışla 11.402 TL seviyesine yükseldi. Bu önemli artışın ardından ise gözler, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücret miktarına çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve emekli zammı konularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatı verdi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra TÜRK-İş'ten de Asgari Ücret Komisyonu için dikkat çeken bir açıklama geldi. İşte brüt-net asgari ücret hesaplı tablo ve diğer detaylar...

Asgari ücrete %50 zam tablosu oluştu! Net 17.103 TL’ye çıktı! Bu yıl bir ilk yapılacak! Açıklama geldi: Brüt 13.414, net 11.402 TL alanlar... 2

Asgari ücret, her yıl Aralık ayında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyon, yaklaşık bir aylık süre boyunca çeşitli görüşmeler ve uzlaşmalar sonucu yeni asgari ücreti tespit etmekle görevlidir. Komisyonun başkanlığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üyelerinden biri yapıyor.

Asgari ücrete %50 zam tablosu oluştu! Net 17.103 TL’ye çıktı! Bu yıl bir ilk yapılacak! Açıklama geldi: Brüt 13.414, net 11.402 TL alanlar... 3

Asgari ücret, Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 liraya brüt ise 13.414 lira seviyesine yükseldi.

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