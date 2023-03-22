Mart-Nisan 2023 KONUT-TAŞIT kredi faiz oranları TABLOSU! 0,79-0,99-1,39 faiz oranı keyiflendirecek!

Mart ayının sonlarına doğru kredi faiz oranlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç faiz oranlarını takip eden vatandaşlar yapılan son indirimleri öğrenmek istiyor. Bankalar ise ev ve araba almayı ya da kredi çekerek borçlarını kapamayı düşünenler için farklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu 2023? İşte son oranlar haberimizde!