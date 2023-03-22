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Haberler Ekonomi Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Şirketlerden duyuruldu...

Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Şirketlerden duyuruldu...

Yatırımcılar bu sene, bu ay veya bu hafta halka arz olacak şirket araştırması yaparken şimdiye kadar hangi şirketler halka arz edildi, hangi şirketlerin halka arzı bekleniyor. İşte 2023 halka arz olacak şirketler.

takvim.com.tr
22.03.2023 11:23 - Son Güncelleme: 22.03.2023 11:23
Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Şirketlerden duyuruldu...

Halka arz 2023 listesi ile bu sene halka arz olacak şirketler merak ediliyor. Yatırımcılar önümüzdeki aylar için araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2023 halka arz olacak hisseler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Şirketlerden duyuruldu...

BEKLENEN HALKA ARZLAR

KALES
Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

BIGCH
(BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.

DOFER
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

MEGMT
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Şirketlerden duyuruldu...


BORLS
Borlease Otomotiv A.Ş.

ASGYO
Asce Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

KAYSE
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Şirketlerden duyuruldu...

TARKM
Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.

ADGYO
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

NARFE
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Mart- Nisan 2023 hangi şirketler halka arz olacak? HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER | Şirketlerden duyuruldu...

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
Başvuru Sürecinde

Enerya Enerji A.Ş.

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